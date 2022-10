Landkreis: Übergabe-Boom im Breitbandausbau bis Jahresende

Von: Anke Seidel

Ein Ausschnitt der Dokumentation, wie sie für den gesamten Landkreis Pflicht ist: Bevor Lage, Tiefe und Beschaffenheit der Leitungen nicht objektiv nachvollziehbar sind, dürfen die Anschlüsse nicht freigegeben werden. © Seidel, Anke

Übergabe-Boom im Breitbandausbau bis Ende des Jahres? Der Kreis Diepholz geht davon aus. Das muss aber nicht heißen, dass jeder Anschluss sofort nutzbar ist.

Landkreis Diepholz – Weil er so wichtig ist wie Strom und Wasser, sind manche Bürger frustriert: Der Breitbandausbau kommt, so empfinden sie es, nicht annähernd so schnell voran wie gewünscht. Landrat Cord Bockhop und Kreisrat Jens-Hermann Kleine haben Verständnis für diesen Frust. Aber für die Verzögerungen gebe es handfeste Gründe, sagen sie. Und sind zuversichtlich: Die Quote von bisher zehn Prozent nutzungsfähiger Anschlüsse soll bis zum Jahresende auf 80 Prozent hochschnellen. Wobei nutzungsfähig nicht gleich nutzbar ist: Wenn noch Altverträge eingehalten werden müssten, könne der Wechsel zu Nordischnet (der Marke des Landkreis-Partners GVG Glasfaser) bis zum Auslauf der bisherigen Verträge dauern – bis zu einem Jahr. Jens-Hermann Kleine weist darauf hin, dass manche Kunden diesen Termin gar nicht kennen: „Die Kündigung hat Nordischnet für sie übernommen, damit ein reibungsloser Übergang gesichert ist.“

1890 Kilometer Breitband-Trasse ‒ Weniger als 100 Kilometer müssen noch gebaut werden

Trotzdem melden sich immer wieder genervte Bürger im Kreishaus mit der Frage: „Warum kommt kein Licht auf die Leitung?“ Das kann zum einen besagte Vertragsgründe haben, so Jens-Hermann Kleine. Er betont: „Die Ursachen sind unterschiedlich.“ Denn der Glasfaser-Ausbau auf einer Trasse von mehr als 1 890 Kilometern ist – im geologisch unterschiedlich strukturierten Landkreis – nicht nur technisch eine Herausforderung. In 24 Baulosen arbeiten Baufirmen an der Realisierung des Netzes, manche mit zahlreichen Subunternehmen. Rund 15 700 Gebäude müssen sie an das Netz anschließen. Der größte Teil ist geschafft: „Wir haben keine hundert Kilometer mehr zu bauen.“

Dass bei den Problemen auch Wettbewerbsdruck, sprich die Abwerbung guter Kräfte von einem Unternehmen zum anderen, eine Rolle spielt, stellt Landrat Cord Bockhop klar: „Die Baufirmen haben es auch nicht leicht.“ Aber auch die Struktur insgesamt schafft Probleme. Denn die acht Vermarktungscluster – sprich Kundenaquisenbereiche von Nordischnet – sind nicht deckungsgleich mit den 24 Baulosen. Zumindest in Teilen nicht.

Wenigstens vier Baulose (Wagenfeld/Rehden und Bassum) konnten mittlerweile für den Betrieb übergeben werden. Warum es bei dieser mageren Zahl blieb, erläutert Jens-Hermann Kleine an vier Beispielen – wobei es unabhängig davon noch andere Probleme gegeben habe.

Nummer eins: Materialknappheit. Asphalt und andere Materialien seien zeitweise nicht verfügbar gewesen: „Es gibt gestörte Lieferketten. Manchmal fehlen Kleinstteile“, so der designierte Erste Kreisrat.

Verzögerungen, weil ein beteiligtes Unternehmen gehackt wurde

Nummer zwei: Verzögerungen bei der Unterquerung von Bahntrassen. „Die Bahn achtet sehr auf Sicherheit“, so Jens-Hermann Kleine. Genau das spiegele sich in den Genehmigungsverfahren wider. „Es war das anspruchsvollste Antragsverfahren, sehr komplex und eine richtig große Problematik“, beschreibt Jens-Hermann Kleine die zeitlichen Auswirkungen. Mittlerweile seien so gut wie alle Bahnquerungen realisiert, an der in Lemförde werde noch gearbeitet.

Nummer drei: technische Störungen vor einem komplexen Hintergrund. Im Zusammenspiel mit Planungsfirmen, Bauunternehmen sowie Firmen zum Einblasen der Glasfaser sei es bei Problemen immer wieder zu gegenseitigen Schuldzuweisungen gekommen. Will heißen: Immer wieder mussten in solchen Fällen Konfliktgespräche geführt werden. „Im Endeffekt haben wir immer Lösungen gefunden. Aber das kostet viel Zeit!“, so Jens-Hermann Kleine. Er beschreibt die Dynamik so: „Hochkomplex, was wir dort an Problemen hatten.“

Nummer vier: fehlende Dokumentationen über die Leitungen, deren Tiefe im Boden und ihre Beschaffenheit. Dabei geht es um die genaue Beschaffenheit des digitalen Organismus Glasfasernetz – bis in den Zellkern. Diese Dokumentation ist unverzichtbare Rechtsgrundlage für die Übergabe an den Netzbetreiber, also GVG Glasfaser. Das Problem: „Ein Unternehmen, das sehr viele Baulose hatte, konnte nicht auf diese Dokumentationen zugreifen.“ Denn es sei gehackt worden. Mittlerweile sei der Schaden behoben und deshalb könnten im vierten Quartal enorm viele Baulose übergeben werden. Allenfalls drei, schätzen der Kreisrat und der Landrat, könnten erst Anfang des Jahres übergeben werden.