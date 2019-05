Kirchdorf – Veränderungen, die anstehen, begegnen die Ortsfeuerwehren in der Samtgemeinde Kirchdorf mit derselben fachlichen Routine, die sie auch im Einsatz zeigen: Wenn ein Kamerad aus dem Kommando ausscheiden möchte, dann kündigte der das rechtzeitig an und so hat ein potenzieller Nachfolger Zeit, den neuen Posten und die einhergehende Verantwortung mit der Familie abzuklären. Und etwaige fehlende Qualifikationen nachzuholen. So bleiben wichtige Posten nicht vakant.

Wie in Scharringhausen. Ortsbrandmeister Rolf Plate wollte diese Verantwortung in jüngere Hände legen. Seit dem 1. Februar 1981 Mitglied in der aktiven Wehr der Ortschaft, übernahm er im Jahr 1999 das Amt des stellvertretenden Ortsbrandmeisters und leitete die Geschicke der Wehr seit dem Jahr 2001.

Die Ortsfeuerwehr vorbildlich geführt

Er habe die Ortsfeuerwehr in vorbildlicher Weise geführt, dankte ihm Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher als Dienstherr. In der Ära Plate sei das Feuerwehrgerätehaus umgebaut worden, hab es ein neues Feuerwehreinsatzfahrzeug gegeben. Und Rolf Plate in keiner Situation Anlass zu Kritik geboten.

Plate erklärte, er werde weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung stehe. Denn: „Es hat all die Jahre Spaß gemacht.“

Wichtig für Plate sei die Kameradschaft gewesen, der Zusammenhalt. Aber genauso wichtig sei auch die Zusammenarbeit mit der Verwaltung, konkret: zu Fachbereichsleiter Horst Meyer. Der „kleine Dienstweg“ sei gerne beschritten worden – eine Tatsache, auf die sein Nachfolger im Amt, Sven Reuschel, ebenso baut. Reuschel freue sich auf die Zusammenarbeit – und dass er auf den Erfahrungsschatz von Rolf Plate zurückgreife können, wenn notwendig.

Jan Henrik Heuermann löst Michael Meier ab

Mit Jan Henrik Heuermann wurde zeitgleich ein neuer stellvertretender Ortsbrandmeister für die Ortsfeuerwehr Kirchdorf vereidigt. Er folgt auf Michael Meier, der für die Aufgabe nicht mehr zur Verfügung stand.

Mit diesen beiden Kameraden in Führungspositionen sei ein Generationenwechsel vollzogen, sagt Kammacher. Reuschel, 35 Jahre jung, und Heuermann, noch 29 Jahre, zeigten, dass der Nachwuchs bereit sei, Verantwortung zu übernehmen. Dass Sven Reuschel dabei auf die Unterstützung seiner Familie zählen kann, bewies Ehefrau Sina Reuschel. Es passiere ja nicht alle Tage, dass der Ehemann als Ortsbrandmeister vereidigt werde: Deshalb war sie gerne dabei, beim offiziellen Termin.

Jan Henrik Heuermann sei der erste Kollege im Kommando der Ortsfeuerwehr Kirchdorf, dessen Karriere in der eigenen Jugendfeuerwehr begann, erinnerte Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann. Man könne zwar keine 100-prozentige Übertretquote vorweisen, die Jugendfeuerwehr sei ein bunter Haufen. Aber jene, die der aktiven Wehr beitreten, seien hoch motiviert, lobte Kemmann die jungen Einsatzkräfte. Die Bürger müssten keine Angst habe, dass ein Brand ausbricht oder ein Unfall passiert – und es könnten keine Einsatzkräfte ausrücken, dankte Kammacher für das Engagement aller Mitglieder. „Was für ein Glück, dass wir euch haben. Willkommen in der Runde.“ Kammacher mahnte, auch die Seelsorge in der Nachbereitung von Einsätzen in Anspruch zu nehmen. sis

Thema Osterfeuer

Nach den Formalien rund um die personellen Veränderungen in der Führungsetage bleibt Zeit für einen kurzen Austausch. Dabei lobte Heinrich Kammacher ausdrücklich das Verhalten des Feuerwehrkommandos in Kuppendorf. Hier wurde aufgrund der Trockenheit das Abbrennen von Osterfeuern in diesem Jahr kurzfristig abgesagt. Das zeuge von Verantwortung. Die Osterfeuer müssen angemeldet werden – in der Samtgemeinde Kirchdorf seien es in diesem Jahr insgesamt 110 gewesen – fraglich sei, ob diese Zahl notwendig sei. Immerhin müssten die Einsatzkräfte jeweils bereit stehen – und in diesem Jahr zwei Mal zum Löscheinsatz zu Osterfeuern ausrücken. Das Thema sei zu diskutieren, auch um an die Verantwortung der jeweiligen Ausrichter zu appellieren. Denkbar sei, eine Anmeldegebühr festzulegen. Vielleicht würden aber künftig auch nur die Traditionsfeuer, die entsprechend überwacht werden, genehmigt. sis