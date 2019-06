50 Jahre im Kundendienst

Varrel – Die Volksbank feierte Abschied: „Schweren Herzens wollen wir heute Deinen Abschied akzeptieren und feierlich würdigen“, wandte sich Privatkundenbereichsleiter Sven Horstmann nach einigen einführenden Worten des Vorstandsvorsitzenden Jörn G. Nordenholz an seine langjährige Mitarbeiterin Edith Obenhaus. „Langjährig – eine Untertreibung“, heißt es in der Pressemitteilung: „48 Jahre lang war Edith Obenhaus eine Institution in der Varreler Volksbank.“

Mit vielen Wegbegleitern wurde in bester Stimmung im Gasthaus Hartje in Varrel gefeiert. Anhand der „Fünf Seiten“ – des Unternehmensleitbilds der Volksbank – skizzierte Sven Horstmann das Wirken der zukünftigen Ruheständlerin. Mitbestimmung: Edith Obenhaus habe das Genossenschaftswesen Tag für Tag gelebt und die Vorbereitung ihrer Abschiedsfeier mit viel Power selbst in die Hand genommen. Vertrauen: Jahrzehntelang hätten die Kunden ihr ihre Finanzen anvertraut. Qualität: stete Weiterbildung und Anpassung an die Herausforderungen im Bankgeschäft zeichneten Edith Obenhaus aus. Beständigkeit: 48 Jahre Betriebszugehörigkeit sei der Beweis für Beständigkeit „par excellence“. Nähe: Immer in Varrel aktiv, im Ort engagiert, Edith Obenhaus kenne jeden. Eine gute Nachfolgerin sei mit Lena Siemering gefunden und sie sei noch von Edith Obenhaus persönlich eingearbeitet worden. Sven Horstmann: „Ich bin stolz darauf, bei Dir und den Varrelern gelernt zu haben. Du kannst sehr stolz auf Deine Arbeitszeit zurückblicken!“ Kein Auge blieb trocken, als Servicemitarbeiterin Anette Maschke und Geschäftsstellenleiter Werner Gerdes als „Frieda und August“ einen ganz besonderen Rückblick auf „48 Jahre Edith Obenhaus“ präsentierten. Seit Tagen hatten sich die Varreler Kunden die Klinke der liebevoll geschmückten Geschäftsstelle in die Hand gegeben und sich persönlich verabschiedet. Was bleibe, sei die Erinnerung an einen fröhlichen Tag und beinahe 50 Jahre erfolgreiches Wirken für die Volksbank.