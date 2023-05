Irene „die Pferdemaus“ De Stryker regiert in Kirchdorf

+ © Katrin Fiedler Im Garten der königlichen Residenz: Heiko Plate, Erwin De Stryker, Irene „die Pferdemaus“ De Stryker, Jannis Meyer, Jeanine Hadrian, Armin Thelker, Ida Nietfeld und Gerd Harzmeier (von links). © Katrin Fiedler

Kirchdorf – „Ich freue mich, im Königreich Kirchdorf unsere neuen Majestäten feiern zu können.” Mit diesen Worten und dem dreimaligen Hochlebenlassen durch die zahlreichen Gäste schloss am Sonntag der Präsident des Schützenvereins Kirchdorf, Gerd Harzmeier, seine Rede in der Residenz der neuen Königin.

Irene “die Pferdemaus” De Stryker hatte sich die Königswürde am Samstag mit dem Kleinkaliber und 18 Ringen erschossen und strahlte nun neben ihrem Prinzgemahl Erwin De Stryker über das ganze Gesicht. Musikalisch begleitet wurde der Empfang in der Residenz durch den vereinseigenen Kirchdorfer Spielmannszug.

Die bereits am Freitag durch die Damen des Vereins geschmückte Königskutsche fuhr Heinrich Grimpo. Jugendkönig wurde Jannis Meyer (Luftgewehr 20 Ringe), und er wählte zu seiner Begleiterin Jeanine Hadrian. Bei den Kindern wurde Armin Thelker (Lichtgewehr 20 Ringe) Kinderkönig. Die erst 12-jährige Ida Nietfeld sicherte sich nicht nur mit dem Lichtgewehr und ebenfalls 20 Ringen die Würde der Kinderkönigin, sondern war auch am Samstag beim Preisschießen um den Wanderpokal erfolgreich. Beim Jugendpreisschießen ging es um Geldpreise, und die Erwachsenen schossen um Fleischpreise. Beim Dreibundschießen setzte sich der Schützenverein Kirchdorf vor den Schützenvereinen Scharringhausen und Barenburg durch.

Gefeiert wurde an beiden Tagen im Festzelt in Kirchdorf unter anderem auch mit dem Schützenverein Stocksdorf, der auf Einladung der Vorjahreskönigin Daniela „die Schlagfertige” Stubbemann angereist war. Der Verein, der durch seinen besonderen Zusammenhalt an diesem Wochenende so manche Hürde in der Organisation meistern konnte, begrüßte an diesem Pfingstwochenende viele neue Mitglieder und zählt nun stattliche 400 kleine und große Schützen.