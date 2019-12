Innehalten und sich an wahre Werte erinnern

Varrel – Mit der Melodie des Weihnachtsliedes „Tochter Zion, Freue Dich“ eröffnete das Küsterhausensemble den besinnlichen Adventsabend im voll besetzten Küsterhaus in Varrel. Statt eines Vorwortes las Felix Zehner das Gedicht „Adventsmorgen“ von Kurt H. Möller vor.

Viel Musik von Johann Sebastian Bach, Joseph Bodin de Boismortier, Marc-Antoine Charpentier und anderen Komponisten umrahmten die weihnachtlichen Erzählungen und Gedichte verschiedener Autoren, darunter auch die „Weihnachtsfabel der Tiere“. In dieser Geschichte diskutieren die Tiere darüber, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei und haben durchaus unterschiedliche Vorstellungen. „Na klar, Gänsebraten“, sagt der Fuchs. „Viel Schnee“, wünscht sich der Eisbär. „Mal richtig pennen“, das wollte der Dachs. Erst der Esel erinnert zum Schluss der Geschichte daran: „Das Wichtigste an Weihnachten, das ist doch das Kind!“

Innezuhalten und sich auf die wahren und echten Werte der Weihnacht zu besinnen, das ist das Anliegen dieses Abends im Küsterhaus seit mehr als 20 Jahren, und das Programm des Adventskonzertes ermöglicht das. Mehrfach legten die Musiker ihre Streichinstrumente beiseite und begeisterten auch als Chor mit ihrem Gesang, zum Beispiel mit einem Weihnachtslied aus dem Erzgebirge.

Hermine Faber, Sabine Kanitz und Cornelia spielten sie ein Flötentrio. Gemeinsam mit dem Publikum sangen die Musiker „Fröhliche Weihnacht überall“, das Cornelia Schröder zu einem Kanon umgeschrieben hatte. In der Pause verwöhnte das Küsterhausteam, das das Haus wieder mit viel Aufwand festlich geschmückt hatte, die Gäste mit weihnachtlichen Leckereien.

Danach hörte das Publikum weitere Geschichten, Gedichte und Musik, bevor der Abend mit dem gemeinsamen Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ stimmungsvoll zu Ende ging.

Viel Beifall belohnte die meist jungen Künstlerinnen und Künstler. Es wirkten dabei mit: Elias Baalmann, Sibylle Baalmann, Hermine Faber, Gero Fricke, Lea Gawrilow, Sabine Kanitz, Jule Kastens, Philipp Langermann, Ulrike Küster, Ruben Lüker, Alea Matusch, Cornelia Schröder, Evelyn Schröder, Fabio Schumacher, Lea Tinnemeyer und Felix Zehner.

Aber auch die Damen des Küsterhausteams bekamen einen donnernden Applaus, den sie auch im Obergeschoss hören konnten, wo sie mit Aufräumen und Abwasch beschäftigt waren. gk