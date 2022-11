In Kirchdorf! In Sicherheit! In Sorge!

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Aus der Ukraine geflüchtet, in Kirchdorf angekommen: Alona Pokydko (links) hilft nun Alina Imkenberg von der Samtgemeinde Kirchdorf bei der Arbeit mit anderen vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen. © S. Wendt

Alona Pokydko betreut ukrainische Flüchtlinge in der Samtgemeinde Kirchdorf. Sie selbst ist vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen. Aufgeschlitzte Autoreifen gaben den Ausschlag.

Kirchdorf – Es ist schwer, das Gespräch mit Alona Pokydko. Was daran liegt, dass man plötzlich mitten im Krieg in der Ukraine steht. Der Alltag, den Alona Pokydko schildert, klingt wie ein Albtraum, der ohne Unterlass das Leben bedroht. Für die Ukrainer ist dieser Albtraum seit dem 24. Februar Realität. Ebenso für Alona Pokydko, ihren Mann Alexey und ihren siebenjährigen Sohn. Die Familie ist aus der Ukraine geflüchtet und in Kirchdorf angekommen. Dort hilft die junge Frau nun anderen Landsleuten.

Krieg im Jahr 2022 bedeutet, dass Bombenexplosionen den Tag erfüllen. Dass die Infrastruktur zwar zerstört wird, aber die Menschen untereinander per Mobiltelefon verbunden sind. Über Telegram, Facebook und WhatsApp bilden sich Gruppen. Wer hat welches Lebensmittel? Wer braucht was? Wo trifft man sich? Moderne Kommunikation überwindet zerstörte Infrastruktur.

Alona Pokydkos Eltern leben in der Region der Stadt Cherson, nur wenige Kilometer entfernt vom Flughafen. Die Eltern haben dort mit harter Arbeit ihr Haus gebaut. Das Geschaffene möchten sie nicht aufgeben, deshalb sind sie noch heute dort, ebenso die 83-jährige Großmutter. „Es ist mein Haus, es ist mein Staat“, zitiert Alona ihren Vater. Die Eltern haben sich mittlerweile Hühner angeschafft, wollen de beiden Hunde nicht zurücklassen. Haben einen Generator gekauft. Hier muss Alona Pokydko pausieren. Emotionen übermannen sie, die Angst, dass der Familie etwas zugestoßen ist – seit einer Woche hat sie keinen Kontakt mehr.

Alona Pokydko erzählt, dass sie eines Nachmittags gerade mit einem Messer einen Fisch entschuppt, als russische Soldaten auf den Hof kommen. Betrunken. Sie verlangen das Auto. „Die kriegen mein Auto nicht“, sagt Alona Pokydko und schlitzt die Reifen auf. Die Soldaten rücken ab, zunächst. „Nein, Angst habe ich nicht gehabt. Ich habe keine Angst vor denen.“

Es ist aber dieser Moment, in dem Alona Pokydko und ihr Mann beschließen, zu fliehen. Beide Autos des Ehepaares werden mit Habseligkeiten gefüllt, die Reifen gewechselt. Dass die Soldaten wiederkommen, steht außer Frage. Vom Obergeschoss des Hauses hat die Familie all die Luftbewegungen sehen können, hat Einschläge von Bomben gehört, Schüsse, Panzer und andere militärische Fahrzeuge.

In einem früheren Urlaub hatte das Ehepaar Pokydko ein russisches Ehepaar kennengelernt (Pokydkos sprechen auch Russisch), das heute in Nienburg wohnt. Das Paar ist das Ziel der kleinen Familie. „Wir haben uns um 17 Uhr entschieden, unsere beiden Autos gepackt und waren um 6 Uhr am nächsten Morgen bereits an der Grenze zur Krim. Dort haben wir lange gewartet“, berichtet Alona Pokydko.

Wie richtig diese Entscheidung ist, erfährt die Familie per Telefon. Um 9 Uhr stehen die Soldaten samt ihrem Kommandeur erneut auf dem Hof, wollen die junge Frau sehen – und die Autos. Ihre Mutter verrät nichts, erklärt, die Tochter sei unterwegs in der Stadt. „Wir sind nonstop durchgefahren, über Georgien und die Türkei nach Deutschland, durch zehn Länder, 13 Tage gefahren. Das war sehr schwer“, sagt Alona Pokydko. Warum mit beiden Autos? „Wir haben hart dafür gearbeitet. Die Autos sind einfach zu teuer“, sagt Alona Pokydko mit Nachdruck. Dass es russischen Soldaten nicht allein um Wertgegenstände geht, sondern sie zahlreiche Frauen vergewaltigt haben, bestätigt die junge Mutter. Sie habe viele Mädchen mit Unterleibsverletzungen getroffen bei den Versorgungsfahrten. Auf diesen Fahrten habe sie immer wieder mit einem Trick versucht zu verhindern, dass man sie ebenfalls missbraucht: „Wenn ich gemerkt habe, dass es Muslime sind, habe ich erklärt, Muslima zu sein, dass sie mich deshalb nicht anfassen dürften.“

In Nienburg, in Sicherheit, ist allerdings die Wohnung der Gastgeber für alle zu klein. Und die Familie sucht sich ein eigenes Zuhause. Der Zufall führt sie nicht nur zu einem Vermieter, sondern zu einem, der die Deutsch sprechende Alona an die Samtgemeindeverwaltung Kirchdorf vermittelt. Die Zahl der Menschen, die aus der Ukraine vor dem Krieg nach Deutschland flüchten, steigt kontinuierlich. Und führt in Kirchdorf zur Entscheidung, Alona Pokydko zu beschäftigen – als Beauftragte für die ukrainischen Bürger. Ganz oben auf der Liste: Behördengänge, Arztbesuche. Sie hilft denjenigen, die die technischen Geräte nicht kennen, wie diese zu bedienen sind. Außerdem stehen Vertragsallerlei, Schulanmeldungen, Versicherungen, Jobcenter auf der Liste – das Telefon steht kaum still, immer ist irgendwas, hat jemand eine Frage. Fragen und Anliegen, die sonst bei Verwaltungsmitarbeiterin Alina Imkenberg auflaufen würden. Sie ist offizielle Ansprechpartnerin, kann sich aber dank der Arbeit von Alona Pokydko auf andere Bereiche konzentrieren.

Verbunden sind die ukrainischen Bürger auch in Kirchdorf und Umgebung über Telefongruppen. Sie helfen sich, teilen Informationen. Ob jemand dauerhaft in Deutschland bleiben will, ist unklar, manche durchaus. Für Alona Pokydko ist die Rückkehr derzeit eingeplant. „Natürlich, die Ukraine ist ja meine Heimat“, sagt sie.