In Freistatt neuer Ambulanter Pflegedienst von Bethel im Norden

Von: Katrin Fiedler

Von Freistatt aus schwärmen die Kräfte des neuen Ambulanten Pflegedienstes der Birkenhof Altenhilfe gGmbH von Bethel im Norden aus; von links: Tanja Siewert, Yvonne Rohlfs und Kim Köstering (von links). © Fiedler

Freistatt – Der Unternehmensbereich Bethel im Norden hat einen neuen Ambulanten Pflegedienst in Freistatt gegründet, dessen Team im Sulinger Land und darüber hinaus für Menschen mit Hilfsbedarf unterwegs ist. Von Schwaförden bis Wagenfeld, von Rehden bis Kirchdorf sind seit diesem Monat die Mitarbeiter für ihre Patienten da.

„Der Bedarf wird einfach immer größer“, erklärt Ingolf Semper, bei Bethel im Norden zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. Nicht nur in Freistatt werden Menschen mit Pflege- und Hilfsbedarf betreut, in Wagenfeld gibt es eine Wohngemeinschaft de Birkenhof Altenhilfe gGmbH von „Bethel“ für Senioren und Menschen mit Unterstützungsbedarf. Mit besonders geschützten Bereichen für Menschen mit Demenz, berichtet Kim Köstering, Teamleiterin in der Wagenfelder Einrichtung. Sie und die Mitarbeiter betreuen diese Menschen, die ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen unterstützt werden. „Wir sind 24 Stunden vor Ort, um die Grundpflege abzusichern und bei den täglichen Dingen zu helfen. Natürlich gibt es auch Gemeinschaftsbereiche, wo die Menschen zusammenkommen und Zeit miteinander verbringen.“

Neu ist, dass die Wagen der Ambulanten Pflege täglich von Freistatt aus ausschwärmen. „Wir können Leistungen der Grundpflege und der Behandlungspflege von einmal wöchentlich bis zu sechsmal täglich anbieten – und haben dafür auch noch Kapazitäten frei“, erklärt Yvonne Rohlfs, die gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Denise Jürgens diese Angebote erstellt und die Pflegekräfte koordiniert. Angefangen bei einer ersten Beratung über Art und Umfang von Leistungen bis hin zur Deckung von komplexem Pflegebedarf und zur transparenten Abwicklung bei den entsprechenden Trägern sei alles möglich. „Wir schulen aber auch Angehörige, die ihre Familienmitglieder gern selbst zu Hause pflegen möchten und unterstützen sie bei der praktischen Umsetzung im Alltag“, berichtet Tanja Siewert, die als stellvertretene Verbundleiterin der Altenpflege von Bethel im Norden für die fachliche Beratung zuständig ist. Auch eine Urlaubsvertretung ist möglich, damit Pflegende nicht überlastet werden. Die drei Frauen und ihre Mitarbeiter haben sich neben der professionellen Pflege vor allem Zuwendung und Mitmenschlichkeit auf die Fahnen geschrieben: „Da muss auch mal Zeit zum Reden und Zuhören sein“, betont Yvonne Rohlfs.

Für die mitarbeiterorientierten Arbeitsbedingungen gab es bereits das Gütesiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“, welches für besondere Flexibilität in den Arbeitszeiten vergeben wird. „Wir schreiben im Moment bereits den Rahmendienstplan für Januar. So können unsere Mitarbeiter ihre Wünsche mit einbringen und diese werden dann von uns berücksichtigt“, versichert Yvonne Rohlfs. Durch das ständig steigende Patientenaufkommen und die Nachfrage nach Hilfsangeboten sei man eigentlich immer auf der Suche nach Pflegefachkräften und Pflegehelfern.

Kontakt Bürozeiten montags bis donnerstags 7.30 bis 14 Uhr, freitags 7.30 bis 12.30 Uhr

Tel. 0 54 48 / 8 84 20

E-Mail: yvonne.rohlfs@bethel.de