Immer gleich, immer anders

„Fünfte Jahreszeit“: Der Kirchdorfer Herbstmarkt

+ Wer zwischendurch „n büschen“ Medizin braucht, dem wird am Stand der Heide-Apotheke geholfen – mit dem „Apteker Sluck“.

Kirchdorf - Von Sylvia Wendt. Es ist die fünfte Jahreszeit in Kirchdorf. Der zweite Mittwoch im November und das Wochenende davor – ein festes Datum, an dem der Kirchdorfer Herbstmarkt Gäste in die Ortsmitte lockt. Andere haben den Jahrmarkt auf die grüne Wiese verlegt, in Kirchdorf kaufen sich die Anwohner eben Ohrstöpsel. Jede freie Fläche ist zu den Hauptzeiten zugeparkt, obwohl ein Busdienst die Gäste am Samstag chauffiert. Bis zu 30 000 Besucher an drei Tagen – und wenn es gut läuft sogar mehr, wissen die Marktmeister.