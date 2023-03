Hurra, die Sau ist tot - die bunten Tage der Jugendfeuerwehr kommen an

Von: Katrin Fiedler

Ein illegal geschlachtetes Schwein sorgt für Wirbel im Hause Klotzbach. Svea Nietfeld als „Oma Klotzbach“ wird das Tier untergejubelt. © Fiedler

300 Zuschauer sind bei den „Bunten Tagen“ der Jugendfeuerwehr Bahrenborstel/Holzhausen dabei, alle drei Vorstellungen sind ausverkauft. 42 mitwirkende Kinder und Jugendliche freuen sich über die Resonanz und den Erlös.

Bahrenborstel – Drei Vorstellungen, dreimal volles Haus – nach den „Bunten Tagen“ blieben bei der Jugendfeuerwehr Bahrenborstel/Holzhausen keine Wünsche offen. Den Saal des Gasthauses Hespenheide-Wiegmann verwandelten die Mitwirkenden dabei in einen Schauplatz geheimnisvoller Geschichten. Nach den Vorstellungen am Freitag und Samstag zog Jugendfeuerwehrwartin Lena Tönjes zufrieden Bilanz: „Insgesamt haben etwa 300 Leute die Show gesehen und die Karten gekauft. Der Erlös fließt in unsere Jugendarbeit.”

Mit Leib und Seele war Lena Tönjes bei den Aufführungen dabei und hielt die Fäden in der Hand. Ganz genau verfolgte sie das quirlige Treiben ihrer Feuerwehrkameraden auf der Bühne. Diese waren im großen Theaterstück mit dem Vertuschen einer zu viel geschlachteten Sau beschäftigt. Auf nur einen Schlachtschein haben Marlene Klotzbach, dargestellt von Darina Franke und ihre Magd Hanne, gespielt von Marie Gehlenbeck, zwei Exemplare des Borstenviehs ins Jenseits befördert. Was – man ahnt es – nicht erlaubt war. Damit das Ganze nicht auffliegt, wurde das illegal geschlachtete Schwein der Oma unter die Matratze geschoben. Oma Klotzbach, von der charmantes Plattdeutsch sprechenden Svea Nietfeld dargestellt, war davon wenig begeistert und ging deshalb bisweilen eigene Wege.

Der Hofangestellte Fritz, verkörpert von Leon Stelloh, brachte mit seinem liebenswert chaotischen Enthusiasmus die Pläne der Chefin immer wieder durcheinander. Trotz neuem Pfarrer (Janek Semmler), neugieriger Ortsvorsteherin (Jule Nietfeld) und pflichtbewusstem Postboten (Tjark Nuttelmann) wurde am Ende alles gut und sogar noch eine Verlobung gefeiert.

Damit war das Programm der Jugendfeuerwehr aber noch nicht am Ende. Unter dem Motto „Zurück in die Zukunft” wurde im anschließenden Showteil zu Musik und Tanz aus den 90er Jahren die Bühne gerockt. Alle Kinder und Jugendlichen ließen es zu bekannten Titeln ordentlich krachen und so manche Erinnerung bei den Zuschauern wach werden.

Das aus Angehörigen, Freunden und Kameraden anderer Feuerwehren bestehende Publikum war begeistert. Die Musik, der Wortwitz und die bisweilen urkomische Mimik der Darsteller brachten immer wieder Szenenapplaus und schallendes Gelächter. Diese Bestätigung hatten sich die 42 Mitwirkenden Kinder und Jugendlichen auch verdient.

„Die elf Darsteller des Theaterstücks haben seit Januar dreimal pro Woche geprobt. Die Jüngeren, die den Showteil gestalten, waren einmal die Woche zum Üben dabei”, beschrieb Lena Tönjes den Aufwand. Trotzdem habe diese Winterarbeit allen einen riesigen Spaß gemacht – und ganz nebenbei trägt sich auch weiter zum Zusammenhalt der jungen Feuerwehrleute bei. Diese fahren dann im Sommer gemeinsam ins Kreisjugendfeuerwehrlager nach Weyhe. Dort wird dann die Jury, die sich bis dahin alle zehn Winterprogramme aller Jugendfeuerwehren im gesamten Landkreis angeschaut hat, die begehrten Oscars vergeben. Ob dann auch die Jugendfeuerwehr Bahrenborstel/Holzhausen eine der begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen kann?

Die jüngeren Mitglieder der Jugendfeuerwehr Bahrenborstel/Holzhausen präsentierten einen Showteil mit Musik aus den 90er-Jahren. © Tönjes