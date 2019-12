„Hurra, Ameisen und Asseln!“

INTERVIEW Silke Bornkamp über den Alltag im neuen Waldkindergarten

+ Die Kinder beim Waldspaziergang; für die Leuchten an der Zuwegung hat die Samtgemeinde Kirchdorf gesorgt. Foto: S.Wendt

Holzhausen – Pirat sein? Mit dem Wohnmobil verreisen? Oder doch lieber einen heißen Kakao? „Die Kinder und wir haben uns im Wald gut eingelebt“, stellt Silke Bornkamp fest, die mit Rosa Freye die Mädchen und Jungen im Waldkindergarten „Bauwald“ in Holzhausen betreut, das jüngste Angebot im Rahmen der Kinderbetreuung in der Samtgemeinde Kirchdorf (wir berichteten). Auch der Winterwald biete den Mädchen und Jungen verschiedene Lieblingsorte rund um den Bauwagen, vielfältige Möglichkeiten, die Natur rege die Kinder zum kreativen Spiel an, versichert Silke Bornkamp im Interview.