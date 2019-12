Hundesteuer ab 1. Januar 2020 einheitlich

Mitgliedskommunen in der Samtgemeinde Kirchdorf regeln Tarife neu / 995 Hunde gemeldet

+ Ab dem 1. Januar 2020 gelten einheitliche Hundesteuersätze in der Samtgemeinde. Foto: dpa/Scholz

Kirchdorf – Der Hundehalter in Wehrbleck muss nun, Stichtag ist der 1. Januar 2020, doppelt so viel zahlen für seinen vierbeinigen Liebling, als bisher. Das klingt jetzt hart, aber: Tatsächlich zu berappen sind 40 statt bisher 20 Euro. Ab dem neuen Jahr gelten in allen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Kirchdorf einheitliche Hundesteuer-Tarife.