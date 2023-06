Horstmanns „aktive“ Schlepper beim Oldtimertreffen in Holzhausen

Von: Sylvia Wendt

Familie Horstmann in Dörrieloh bewirtschaftet den Hof im Nebenerwerb. Hier Vater Horst und Tochter Petra. © S. Wendt

Holzhausen/Dörrieloh – Der Laie kennt den Lanz Bulldog, der Spezialist den Schlüter: Thomas Horstmann ist solch ein Spezialist. Der Hof Horstmann im Varreler Ortsteil Dörrieloh umfasst knappe vier Hektar Fläche, die als Hobby bewirtschaftet werden. Der Ackerbau, der Thomas, Vater Horst und Schwester Petra als Team zum Ernteeinsatz ausrücken lässt, bietet aber auch eine wunderbare Gelegenheit, die Geräte einzusetzen, die bei anderen in der Garage verstauben.

„Aber das ist gerade gefragt: Autos mit Patina“, erklärt Thomas Horstmann. Wie bitte? Tatsächlich seien viele Oldtimerfreunde besonders angetan, wenn hier und da eine Schramme, eine rostige Stelle, Abschürfungen, kurz: Gebrauchsspuren zu finden sind. Die meisten der Oldtimerfreunde aber addieren nicht weitere dazu, haben die landwirtschaftlichen Fahrzeuge nicht mehr im eigentlichen Einsatz. Familie Horstmann indes hat ihre Gefährte auf dem Hof für das in Betrieb, wofür die Hersteller sie einst konzipiert haben.

Für Thomas Horstmann ist es der Schlepper der bayerischen Firma Schlüter gewesen, Baujahr 1968, der ihn fasziniert hat. „Die heutigen Fahrzeuge mit bis zu 240 PS haben viel Technik, sind GPS-gesteuert, klimatisiert und haben gute Luftsitze“, zählt Horstmann auf. Der Schlüter-Schlepper indes schreit nach Sonnenmilch und Sonnenhut für den Fahrer, der mit vier Zylindern und 55 PS sutschte über die Felder tuckert. 13 Oldtimer-Schlepper haben auf dem Hof Horstmann ein Zuhause, sie alle sind noch im Einsatz – Thomas Horstmann ist gelernter Landmaschinenmechaniker, der die Fahrzeuge gut im Blick hat.

Thomas Horstmann hat ein Faible für „Schlüter“-Schlepper. © S. Wendt

Ebenso die Firmengeschichte des bayerischen Unternehmens Schlüter, das einst auch für die Bundeswehr geliefert hatte: Vier Schlepper, in einer Sonderlackierung in Olivgrün und in einer Sonderausstattung mit Daimler Benz Motoren, erklärt Horstmann.

Das Faible für die Oldtimer-Schlepper teilt Thomas Horstmann mit anderen Mitgliedern der Oldtimerfreunde Holzhausen und Umgebung. Die laden für Sonntag, 25. Juni, zum Oldtimertreffen ein nach Holzhausen. Historische Traktoren, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Autos und Motorräder sind an dem Tag vor Ort. „Wir machen das ohne Anmeldung“, erklärt Horstmann, warum die Oldtimerfreunde im Vorfeld nicht sagen können, wie viele Teilnehmer etwa vor Ort sein werden. Mit mehr als 200 Fahrzeugen wird jedoch gerechnet. Von 8 bis 10 Uhr wird das Fahrerfrühstück serviert – etliche Oldtimerfreunde nutzen den Termin und reisen bereits am Samstag an, übernachten vor Ort.

Um 10 Uhr ist am Sonntag eine Ausfahrt geplant. Laut Thomas Horstmann tuckern die landwirtschaftlichen Oldtimer durch Holzhausen, Bahrenborstel und Kirchdorf. Die Motorradfahrer ziehen eine größere Schleife und auch die historischen Autos suchen sich eine eigene Route. Lange sollen die Fahrzeuge aber nicht unterwegs sein, Horstmann schätzt, dass die Ausfahrt nach nur gut 30 Minuten beendet sein wird – die Fahrzeuge werden dann bereits von den Besuchern auf dem Platz am Dorfgemeinschaftshaus in Holzhausen zurückerwartet. Ein Frühschoppen und Vorführungen sollen sich anschließen.

Ab 14 Uhr werden Kaffee und Kuchen serviert. Für die Kinder ist ein Stockbrotbacken geplant, es gibt auch einen kleinen Rundkurs, da dürfen die Kids auf einem Schlepper mitfahren. Der Eintritt ist frei.