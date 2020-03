Hommage an große Chansonnière

Annette Ziellenbach und Alexander Seeman begeistern mit Gréco-Abend

+ Stilecht in Schwarz interpretierte Annette Ziellenbach, instrumental und teils gesanglich begleitet von Alexander Seemann, die großen Greco-Chansons. Foto: Kropf

Varrel – „Eine schreckliche alte Dame“ überschrieben Annette Ziellenbach und Alexander Seemann ihren Theaterabend über Juliette Gréco am Sonntag im Küsterhaus in Varrel. Die „Grande dame de la chanson“ hatte sich 2012 in einem Interview selbst so beschrieben.