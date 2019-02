TSV Holzhausen-Bahrenborstel ehrt Kicker des Jahres

Bahrenborstel - Wenn es keinen Vorschlag aus den sieben Sparten des TSV Holzhausen-Bahrenborstel mit seinen knapp 500 Mitgliedern gibt, dann gibt es auch keine Ehrung für die Sportlerin oder den Sportler des Jahres aus den Reihen der Vereinssportler.

Als Mannschaft des Jahres geehrt wurde das Tennis Herrenteam (ungeschlagen Meister). Fußballer des Jahres ist Sandro Frede („spielt seit 18 Jahren für den TSV, hat alle Jugendmannschaften durchlaufen und läuft seit sechs Jahren für die 1. Herren auf, auf ihn ist stets Verlass und er kümmert sich innerhalb der Mannschaft um viele Dinge; sonst eher Torwart, zeigt er als Stoßstürmer der 2. Herren Qualitäten als Torjäger“), Fußballerin des Jahres ist Anna Schumacher („fleißig, ehrgeizig, zuverlässig, engagiert - und hat eine sehr gute Trainingsbeteiligung, im Sturm zeige sie Kampfgeist und Willen zum Erfolg“). Jugendfußballer des Jahres ist Magnus Meyer („A-Jugend-Spieler, gerade 18 Jahre alt und hilft in der Herrenmannschaft aus, ist vielseitig einsetzbar und besticht mit Ehrgeiz“) und Jugendfußballerin des Jahres ist Marie Gehlenbeck („D-Jugendspielerin, die mit ihrem Können und ihrer Schnelligkeit die Mannschaft voran bringt, hat viel Ehrgeiz und eine der besten Trainingsbeteiligungen“).

Für 750 Spiele im TSV-Dress ausgezeichnet wurden Frank Brokate, Kai Stelloh und Karsten Rohlfs, für 500 Spiele geehrt wurden Andy Wiegmann und Willi Wilker. Wilker wurde zudem geehrt, weil er über Jahre hinweg die TSV-Damenmannschaft geprägt hat. Willi Wilker hat im Sommer 1990, vor fast 30 Jahren, den Posten als Damentrainer und Spartenleiter Fußball übernommen. In seiner Amtszeit konnte er einige Erfolge erringen: die B-Mädchen feierten 2011 den Pokalsieg. 2016 wurde erstmals eine 2. Damenmannschaft gemeldet. Die Damenmannschaft belege seit 2011 in der Kreisliga ständig vordere Tabellenplätze, was schließlich im größten Erfolg mündete - dem Aufstieg in die Bezirksliga. Ein weiterer großer Erfolg sei ebenso der Klassenerhalt im vergangenen Jahr gewesen. Willi Wilker habe sich im Kreis Diepholz und darüber hinaus einen Namen gemacht und den TSV sehr gut nach außen vertreten, lobte TSV-Vorsitzender Tobias Sandmann. Er dankte Wilker für dessen geleistete Arbeit für den TSV Holzhausen-Bahrenborstel.

Bei den anstehenden Neuwahlen wurden der 1. und der 2. Vorsitzende, Tobias Sandmann und Frank Scharninghausen, einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Als Spartenleiter bestätigt wurden Stefan Wiegmann (Fußball, Herren), Renate Meier (Gymnastik), Klaus Müller (Tennis), Gerd Heinold-Aufderheide (Tischtennis), Helmut Rohlfs (Radfahren) und Wilhelm Köhne (Boßeln).

Vorsitzender Tobias Sandmann erinnerte an herausragende Ereignisse des Jahres 2018: das Sportwochende mit der Einweihung des sanierten und erweiterten Clubhauses, das in weiteren Baumaßnahmen, die die Sportler in Eigenregie durchführten, mündete: Bau des Dachüberstandes, Neuausrichtung der Außenanlagen samt Pflasterung und Sanierung des Bratwurststandes. Alle Modernisierungsmaßnahmen seien nun abgeschlossen. Allein eine Bestuhlung für die Clubräume sei angedacht. Dafür würden derzeit Spenden akquiriert. Als Highlights aus den Sparten nannte er den Aufstieg der 2. Herren in die 2. Kreisklasse, den Erhalt der Klasse (Bezirksliga) der 1. Damen, den Aufstieg der Tennis-Herren sowie die Herbstmeistertitel der 2. Herren Tischtennis. sis