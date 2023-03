Barenburg: Hoier ist König und Vereinsmeister

Von: Sylvia Wendt

Vorstand und geehrte Mitglieder (von links): Vorsitzender Daniel Lüdecke, sein Stellvertreter Marco Stacks, Kim Bornemann, Schriftführer Patrick Parakenings, Dieter Bohn, Manfred Hoier und Frank Behrens. © Privat

Sportfischer rücken Nachwuchsarbeit in den Mittelpunkt

Barenburg – Das zurückliegende Jahr brachte die Mitglieder des Sportfischervereins Barenburg bei noch wenigen geselligen Veranstaltungen zusammen – wohl aber gibt es einen Gewinner des Vereinsmeister- und Königstitels: Den sicherte Manni Hoier.

Laut Jugendwart Patrick Parakenings war das erste Schnupperangeln für Kinder und Jugendliche nach der Pandemie sehr gut besucht, das Interesse der Kids riesig – besonders da alle Kids ihre, zum Teil erste, Angelausrüstung mit nach Hause nehmen durften. Erfolgreichster Teilnehmer war Leon Witte aus Barenburg, der vor Ort zum Kinderkönig gekürt wurde. Ein besonderer Dank gilt neben allen Helfern auch der Volksbank-Niedersachsen-Mitte, für deren finanzielle Förderung der Kinder- und Jugendarbeit. Auf die soll in 2023 auch wieder besonders in den Fokus rücken. Es werde mit den Nachbarvereinen aus Sulingen und Kirchdorf wieder einen gemeinsamen Veranstaltungskalender für die Jugend geben. Auftakt ist am Sonntag, 21. Mai, mit einem Schnuppertag für alle interessierte Kinder und Jugendliche am Vereinsheim des ASV Sulingen. Mit einem Angeltermin sind die Sportfischer außerdem im Programm der Ferienkiste der Samtgemeinde Kirchdorf vertreten. sis

Ehrungen 40 Jahre im Verein: Frank Behrens, Ulrich Metzlaff

25 Jahre im Verein: Dieter Bohn, Kim Bornemann

15 Jahre Im Verein: Niclas Hardt, Henry Kröger