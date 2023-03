Hochwasserschutz mal anders gedacht in der Samtgemeinde Kirchdorf

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Die Flächen entlang der Großen Aue zwischen Barenburg und Varrel rücken in den Fokus. © Andy Zumaya

Varrel – Zu viel Wasser ruft den Hochwasserschutz auf den Plan, der Klimawandel erschwert jegliche Planung durch zunehmende Trockenheit – und macht damit die Gewässernutzung zu einem wichtigen Thema. Neue Wege in beiden Bereichen geht nun die Samtgemeinde Kirchdorf: Vorgesehen ist eine „vereinfachte Flurbereinigung“, bezogen auf Hochwasserschutz, die Regenrückhaltung und die Gewässerentwicklung.

„Hier steht der ländliche Raum vor großen Herausforderungen“, heißt es als Begründung – und am Mittwochabend stellte der Rat der Gemeinde Varrel eine erste Weiche. Am Montag, 27. März, zieht die Gemeinde Barenburg möglicherweise nach – dort steht das Thema ebenfalls auf der Agenda (19 Uhr, Gasthaus Runge).

Es ist nicht allein die Große Aue, die sich durch die beiden Gemeinden schlängelt. Für die Gemeinde Varrel etwa werden gleich mehrere Überschwemmungsgebiete genannt: Neben der Großen Aue sind es die Kleine Aue, Kuhbach-Flöte und Moorkanal – etwa 280 Hektar Fläche.

Die Situation: Die Feuerwehren finden in den bisherigen Tiefen kaum Löschwasser, Starkregen bedeutet Wassermassen – die aber abfließen, statt zu versickern und die örtlichen Grundwasserreservoirs aufzufüllen.

Sowohl Bürgermeister Wilfried Wöltje als auch Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher betonten am Mittwoch, dass mit einem Ratsbeschluss noch längst kein Flurbereinigungsverfahren eingeleitet, wohl aber ein Auftrag an das zuständige Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) geht, ein Verfahren zu moderieren. Die Ist-Analyse, mögliche Auswirkungen, mögliche Änderungen – alles kommt auf den Tisch, alles wird offen angesprochen. Ein Team aus Fachleuten, Landbesitzern, Ratsmitgliedern und weiteren Bürgern der Gemeinde tagt, kommuniziert die Ergebnisse. Ob tatsächlich nach dieser Prüfung eine vereinfachte Flurbereinigung eingeleitet wird, bleibt eine Entscheidung, die erst dann getroffen werden kann, wenn die Arbeitsgemeinschaft Ergebnisse erarbeitet hat. Nachfrage in der Sitzung des Rates, was „vereinfachte Flurbereinigung“ bedeutet: „Da gibt es nicht so große Hürden, das Verfahren kann schneller durchgeführt werden“, erklärte Heinrich Kammacher.

Wiederholt betonten Ratsmitglieder, dass sie eine Chance hätten, das gesamte Verfahren mitzubestimmen. Soll heißen: Geht es um die Einhaltung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) oder andere Themen rund um das Thema Wasser in einer Gemeinde wird nicht „von oben“ bestimmt, was zu tun ist, sondern Vorhaben werden mit Akteuren vor Ort entwickelt.

„Es geht hier um die Zukunft der Gemeinde, eine, die wir selbst mitgestalten. Diese Chance sollten wir nutzen“, mahnte Bürgermeister Wöltje. Ratsherr Torben Henke: „Wir haben nichts zu verlieren. Dass wir was machen müssen, ist klar.“ Und die Gemeinde muss keinen Cent zahlen: Die Kosten der Moderation über die nächsten ein bis zwei Jahre tragen nicht die Kommunen, sie sind durch verschiedene Förderprogramme gedeckt.

Wie und wo kann Wasser zurückgehalten werden? Wie kann der Beregnungsbedarf gesenkt werden? Wie kann der Hochwasserschutz gewährleistet werden? Gewässerökologie auf der einen Seite und Grundeigentümer auf der anderen Seite: Statt Konflikte auszulösen durch Anordnungen „über die Köpfe der Menschen hinweg“, werden Ziele und Maßnahmen gemeinsam entwickelt. In einem moderierten und ergebnisoffenen Prozess, „der durch Teilhabe und Transparenz gekennzeichnet ist“, heißt es im Beschlussvorschlag. Die Varreler Ratsmitglieder votierten einstimmig dafür.

Zum Flurbereinigungsverfahren Nach den Sitzungen der Gemeinderäte würde eine Bürgerversammlung folgen, in der die Mitarbeiter der Sulinger Geschäftsstelle des ArL zum Prozedere informieren und Fragen beantworten. Die „vereinfachte Flurbereinigung“ soll, wie auch die reguläre, dazu dienen, Landnutzungskonflikte zu lösen. Die noch aktiven landwirtschaftlichen Betriebe können stabilisiert werden, heißt es seitens des ArL, und damit wettbewerbsfähiger. Gleichzeitig würden ökologische Belange berücksichtigt. Beide Ziele stehen oft genug im Konflikt miteinander. Für die Maßnahmen stünden Gelder bereit, Zuschüsse von bis zu 100 Prozent je Projekt würden gezahlt. Weitere Ziele im Verfahren berücksichtigen den ländlichen Wegebau, an den angesichts der heutigen landwirtschaftlichen Maschinen andere Anforderung gestellt werden, als vor Jahren. Ländlicher Wegebau dient aber genauso der Naherholung und der touristischen Nutzung.