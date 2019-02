DRK Kirchdorf: Hilde Thielker seit 60 Jahren im Ortsverein

Kirchdorf - Vorsitzende Conny Witte eröffnete die Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Kirchdorf mit einer Geschichte über Freundschaft und Verzeihung. 74 Mitglieder und Gäste waren der Einladung gefolgt, sie alle genossen den gemeinsamen Imbiss, gespendet und zubereitet von den Mitgliedern des DRK Kirchdorf.

Witte dankte allen Helfern dafür - ebenso all jenen, die die Veranstaltungen des Ortsvereins im vergangenen Jahr unterstützten. Für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde Lisa Cordes, seit 40 Jahren gehört Irmtraud Thiermann dem Verein an, seit 50 Jahren Elfriede Kastens und seit 60 Jahren Hilde Thielker.

Einen besonderen Dank richtete Witte namens des Ortsvereins an Hannelore Drafz, die nach 30 Jahren ihr Amt als Bezirksfrau niederlegte: „Eine treue und fleißige Seele, die mich immer sehr, sehr unterstützt hat“, dankte Conny Witte ihr herzlich. Und hieß als Nachfolgerin als Bezirksfrau Anette Hoier willkommen.

In den Ämtern bestätigt wurde der gesamte Vorstand, einstimmig. Allerdings: „Wir freuen uns über Mitglieder, die Interesse an der Vorstandsarbeit hätten - nicht alle jetzigen Amtsinhaber werden sich bei der nächsten Wahl wieder zur Verfügung stellen. Bitte sprecht uns gerne an.“

Kassenprüfer Regina Tiedemann und Lydia Stühring bestätigten eine einwandfreie Buchführung. Für Regina Tiedemann wurde Birgit Cordes als neue Kassenprüferin gewählt. Die Fahrten in 2018 wurden alle gut angenommen, lautet ein positives Fazit für das Jahr 2018 und lässt den Vorstand weitere Ausflüge planen. Der Jahresplan für 2019 folge in Kürze.

Ein bereits fest stehender Termin folgt am Sonntag, 31. März. Dann führt der Seniorennachmittag nach Rahden, zum Jahreskonzert der Heimatkapelle in Rahden. Am 5. und 6. April findet ein Erste-Hilfe-Kursus in Kirchdorf statt. Das sei ein neuer Termin, der Kursus sei um eine Woche verschoben worden, Anmeldungen nehmen alle Vorstandsmitglieder entgegen. Conny Witte warb um Helfer für die Ferienkistenaktion des DRK, für die Aktion „Kochen mit Kindern“.