Jugendfeuerwehr Dörrieloh unterhält mit Theater und Show

Dörrieloh – Zwei Mal „volles Haus“ hatte die Jugendfeuerwehr Dörrieloh zu verzeichnen: Die 20 Jugendlichen und ihre neun Betreuer präsentierten nach einem Jahr Auszeit wieder ein Winterprogramm.

Auf den abendfüllenden kurzweiligen Mix aus Theater, Sketchen und Show hatten sie sich in wochenlangen Proben vorbereitet.

Im dicht besetzten Schützenhaus kam schon beim Theaterstück Stimmung auf: Das Thema der Krimikomödie „Das Fenster zum Nachbarn“ von Sascha Eibisch war gewissermaßen aus dem Leben gegriffen und zudem hervorragend gespielt.

Das Ensemble war gut aufgelegt und meisterte die Herausforderungen in puncto Timing, Textgestaltung, Gestik und Mimik mit Bravour.

Die Geschichte: Wenn Erna (Anna Hollmann) nicht gerade vor dem Fernseher sitzt und Krimis anschaut, schaut sie aus dem Fenster. Nachbar Stampfmeier (Phil Hollmann) hat einen ihrer Ansicht nach seltsamen Lebenswandel. Er betritt und verlässt das Haus zu ungewohnter Stunde, außerdem gehen hier Personen ein und aus, die Erna nicht einordnen kann. Sie schließt messerscharf: „Hier stimmt was nicht. Wahrscheinlich hat seine Frau ein Verhältnis!“

Ihre Freundin Liesel (Janika Schur) lässt sich von ihren Zweifeln anstecken, ihre Ehemänner Egon (Kim Rieke) und Schorsch (Lara Vatthauer) widmen hingegen entspannt dem Durstlöschen. Als die beiden „Tratschtanten“ den Nachbarn mit einer Waffe aus dem Haus kommen sehen, ist für sie die Sache klar: Er ist ein Schwerverbrecher, dem man das Handwerk legen muss. In ihrer Fantasie sehen sie sich schon als Retter der Nation, die mit Geldprämie und Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden.

Das Happy End: Der Neubürger aus dem Haus Dörrieloh 73 entpuppt sich Versicherungsvertreter und Requisiteur im Nebenberuf. Er ist ein ehrbarer und freundlicher Zeitgenosse, hat nur andere Lebensgewohnheiten als die „Ureinwohner“.

Der zweite Teil des Abends, in den einige Sketche eingebunden waren, stand unter dem Motto „Wetten, dass?“ Nach dem Vorbild der kultigen Fernseh-Show stellten Promis wie Nena oder Helene Fischer ihre Wetten vor – mit Publikumsbeteiligung – und präsentierten dazu passende Songs.

In bewährter Weise hatte die Jugendfeuerwehr das Schützenhaus in Dörrieloh Hand in Hand mit den Kameraden der Feuerwehr für die Veranstaltungen präpariert; wegen der begrenzten Räumlichkeiten gehörte dazu unter anderem der Aufbau eines Zeltes im hinteren Bereich als Künstlergarderobe.

Gunnar Sievers hatte sich darüber hinaus beim Bühnenbau eingebracht. „Wir freuen uns über die umfangreiche Unterstützung“, sagte Jugendfeuerwehrwartin Lena Küthe. Auch die Bewirtung der Gäste erfolgte in Eigenregie. Die Einnahmen fließen in die Kasse der Jugendfeuerwehr Dörrieloh und ermöglichen manches Extra – Ausflüge oder Anschaffungen für das Kreiszeltlager.

mks