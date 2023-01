Herausforderungen als Alltag ‒ Landrat Bockhop blickt auf 2022 zurück

Von: Anke Seidel

Landrat Cord Bockhop ist Lebensweltgestalter mit Herzblut - und verliert trotz aller Krisen weder Zuversicht noch Humor. © Anke Seidel

Corona, die Angst vor dem Krieg, die Sorge um das Wasser: 2022 war ein Jahr der extremen Herausforderungen. Rückblick mit Landrat Cord Bockhop.

Herr Bockhop, 2022 war in vielerlei Hinsicht ein Ausnahmejahr. Was war aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung?

Es war noch nicht mal ein Ausnahmejahr! Der Landkreis und seine Städte, Gemeinden und Samtgemeinden sind von einem Jahr zum anderen immer wieder mit Herausforderungen und Krisen konfrontiert worden. 2015 und das Flüchtlingsthema ist uns allen noch gut in Erinnerung. Corona beschäftigt uns bis heute. Dann wieder Flüchtlinge und Energiekrise – und ständig der Hinweis auf einen möglichen Black Out beim Strom. Außerdem Schweinepest oder Geflügelpest, Hackerangriffe und so weiter...

Das klingt dramatisch...

Wir bearbeiten die eine Krise und versuchen uns vorzubereiten auf mögliche, die im nächsten Monat oder im nächsten Jahr kommen. Und das Ganze schaffen wir, weil wir immer wieder bereit sind – Städte, Gemeinden, Samtgemeinden und Landkreis sowie das DRK, die Ehrenamtlichen, die Feuerwehren, die Organisationen von Ärzten und viele andere – zusammen zu arbeiten. Letztendlich merkt man erst in der Krise, wie stark man ist, wenn man zusammen arbeitet – und wie schwach, wenn man gegeneinander arbeitet.

Erneuerbare Energien waren nie wichtiger als heute. Auch wenn der Landkreis über Windkraftanlagen schon deutlich mehr Energie produziert als er verbraucht: Wie schnell geht wie viel mehr?

Viele Jahre ging es bei der Energie nur um den Preis. Mit der Diskussion um die Atomkraft in den letzten Jahrzehnten kam eine Diskussion über die Energieform, über grüne Energie, auf uns zu. Völlig überraschend haben wir in den letzten Monaten über Energiesicherheit gesprochen – die viele bisher als selbstverständlich angesehen haben. Wenn wir jetzt die Energieversorgung nachhaltig, sicher und preiswert haben wollen, dann wollen wir drei Dinge gleichzeitig ändern. Eine Sache habe ich noch vergessen: Es soll ja auch ganz schnell gehen! (lacht). Eigentlich ist es damit zum Scheitern verurteilt. Da wir aber alle das Gleiche wollen ist, es eine Frage von: Wie und wie lange?

Was heißt das genau?

Hier habe ich immer – wie bei vielen Themen – den pragmatischen Ansatz: Statt eines theoretischen, 110-prozentigen konzeptionellen Anspruchs sollten wir die vorhandenen Kompetenzen nutzen, um anzufangen! Bei unseren Landkreis eigenen Gebäuden haben wir zum Beispiel Holzpellet-Heizungen im Rahmen von Fernwärme-Anlagen verwendet. Ich hoffe, dass Holzpellets auch weiterhin als nachhaltig anerkannt werden. Außerdem haben wir uns Biogas-Anlagen angeschlossen, bei Schulzentren zum Beispiel. Und wir haben Photovoltaik-Anlagen auf die Dächer gesetzt. Wir haben uns auch bereits intensiv mit der Ausweitung von Windflächen und Windparks im Landkreis Diepholz beschäftigt. Wir werden das in den nächsten zwei Jahren fortsetzen – unter Einbeziehung des Themas Wasserstoff-Produktion und Freiflächen-Photovoltaik. Wobei ich mich persönlich schwer tue beim Thema Freiflächen-Photovoltaik und der damit verbundenen Verspiegelung der Landschaft. Bei der Energiesicherheit haben wir mit dem Netzbetreiber Avacon auch die Netzentwicklung vor der Brust und müssen viele, viele Millionen Euro investieren und viele Kilometer Leitung in die Erde bringen – zusätzlich zum Breitband.

Viel Verantwortung...

Zu guter Letzt der Notfall: Wir haben uns – auch zusammen mit den Kommunen, den Hilfsorganisationen und insbesondere der Feuerwehr – Gedanken über die Energieversorgung im Falle eines Blackouts gemacht. Wir arbeiten also an allen Stellen, wenn es um Energie geht. Wir brauchen aber auch ein Gesamtkonzept auf Bundes- und auf Landesebene! Denn wir könnten vielleicht alle Menschen im Landkreis Diepholz versorgen. Aber es gibt auch Menschen in den Großstädten, die auch gerne Strom haben möchten.

Die Menschen brauchen auch Wärme. Könnte der Landkreis eigenes „Gas“ produzieren und das ins Netz einspeisen? Ist das der Königsweg?

Den Königsweg gibt es bei der Abdeckung des Wärmebedarfs leider nicht. Weil dafür die Anforderungen an das jeweilige Objekt, das Gebäude, viel zu verschieden und viel zu unterschiedlich sind. Bei den einen werden Wärmepumpen und damit ein erhöhter Stromverbrauch die Lösung sein – bei den anderen der Anschluss an ein Fernwärmenetz. Bei einem Dritten wird es zur rechten Zeit, zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht eine komplette Umstellung auf Wasserstoff sein. In jedem Fall gehe ich aber von einem erhöhten Strombedarf aus, der am Ende auch zu gewährleisten ist. Denn es gilt trotz aller Stromeinsparungsbemühungen: mehr Strom für Wärmepumpen, mehr Strom für Elektromobilität, viel mehr Strom für Digitalisierung sowie Streamingdienste und so weiter... Deshalb ist es gut, dass wir beim Strom im Landkreis Diepholz schon jetzt das Doppelte des eigenen Verbrauchs produzieren.

Ebenso elementar wie die Energie ist das Wasser: Der Landkreis hat schon vor zwei Jahren ein Wasserversorgungskonzept aufgelegt. Wann wirkt es spürbar in der Praxis?

Auch da sind viele Dinge, die gleichzeitig passieren. Ich fange mal damit an, wo noch viel Wasser ist und wo wir noch viel Wasser halten wollen: Das ist das Moor. Denn neben der Wiedervernässung von Flächen soll dort ja ganzjährig das Wasser stehen – damit kein CO2 freigesetzt wird. Das Zweite ist, dass wir vor allem weniger im landwirtschaftlichen Bereich entwässern wollen. Früher waren viele Flächen zu nass – heute sind sie eher zu trocken. Da sind wir uns mit der Landwirtschaft einig. Wir haben aber auch die Baugebiete und Planungen für versiegelte Gebiete: Wo es bisher darum ging, das Wasser kanalisiert so schnell wie möglich wegzubringen. Dies umzusteuern, wird viel Geld und Zeit kosten. Nicht zu vergessen sind auch die im Rahmen des grünen Plans begradigten Bäche und Kanäle, die wir jetzt mit neuen Fördermitteln wieder verschwenken – so, dass sich das Wasser wieder zurückstaut.

Das ist nicht einfach, oder?

Dafür brauchen wir gewollte Überschwemmungsflächen. Und jeder, der nicht möchte, dass wir das in seinem Garten machen, wird verstehen, warum die Landwirte auch nicht begeistert sind, wenn wir so etwas auf ihren Flächen vorhaben. Das braucht viele Gespräche. Übrigens auch mit Nachbar-Landkreisen, weil Wasserversorgungskonzepte eben nicht an Grenzen halt machen können.

Welchen Beitrag können und müssen die Bürger leisten?

Wir brauchen Wasser zum Essen, Trinken und zur Nahrungsmittel-Produktion. Bei allem danach müssen wir schauen, was wir an Wasser sparen können und wo wir keine Trinkwasserqualität aus dem Grundwasser brauchen. Wenn beispielsweise Weserwasser ausreicht für die Verwendung in gewerblichen Betrieben und es dafür nur sauber gemacht werden müsste, dann muss in Zukunft auch Weserwasser genommen werden – auch wenn es teurer ist. Man darf nicht mehr gutes Grundwasser, gutes Trinkwasser, einfach so verschwenden!

Welchen Beitrag kann jeder Bürger leisten?

Natürlich kann jeder auch selbst Wasser einsparen. Im Kleinen wie im Großen. Man kann auf das Rasensprengen verzichten. Man kann Tropfschläuche im Garten verwenden. Im Großen werden wir dies mit unseren Landwirtschaftsorganisationen besprechen – weil die Nahrungsmittelproduktion Wasser braucht, aber auch sparsam damit umgehen muss.

Was waren die ersten konkreten Schritte?

In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal das Sprengen von Pflanzen in der Mittagszeit verboten. Nach meiner Kenntnis gab es dafür eine große Akzeptanz sowohl im privaten als auch im landwirtschaftlichen Bereich.

Jeder Einzelne könnte doch mehr tun, oder?

Wer jetzt baut und keine Wasserzisterne einbaut oder zumindest vorgeplant hat, macht genauso etwas falsch wie jemand, der keine Photovoltaik-Anlage aufs Dach baut. Bei all diesen Dingen – auch wenn wir über Wasser sprechen – müssen wir aber auch über die großen Städte sprechen. Wie viel Trinkwasser wird – vor allem in stark verdichteten Bereichen – allein für die Toilettenspülung gebraucht? Eine Möglichkeit wäre, Brauchwasser für die Toilettenspülung zu nutzen. Dann könnte die Stadt auch mal etwas für den ländlichen Raum tun, aus dem das Trinkwasser ja kommt – und auch die Energie der Zukunft. Möglich wäre ja genauso, Photovoltaik-Anlagen an städtischen Fassaden zu installieren... Wir alle haben eine gesellschaftliche Aufgabe. Jeder macht das, was er kann. Auch in Großstädten wie Bremen, Hannover und Osnabrück kann man seinen Beitrag leisten. Alle müssen sich anstrengen und alle auch Kompromisse machen.

Haben Sie ein Herzensprojekt für 2023?

Ich möchte ein Teilprojekt abschließen: Breitband. Damit wir uns endlich um die rund 800 Einzelfälle kümmern können, die nicht an das Netz angeschlossen werden können, und um die grauen Flecken. Sobald wir dafür ein Konzept haben, werden wir uns an unsere Bürger wenden. Dazu wäre es hilfreich, wenn wir die weißen Flecken fertig hätten.

Was ist genauso wichtig?

Ich habe ein Herzensanliegen: Vielen, vielen Dank an die Mitarbeitenden im Landkreis, den Kommunen, den Hilfsorganisationen und den Ehrenamtlichen für ihren ganz persönlichen Einsatz in diesem Jahr. Wir versuchen, keine neuen Projekte anzugehen, wenn zeitgleich noch so viele Krisen zu bewältigen sind. Doch ich weiß, dass etwas dazu kommen wird. So ist es jedes Jahr...

Glauben Sie, dass eine neue Flüchtlingswelle alles verschärfen könnte?

Wir bereiten uns zumindest für den Fall der Fälle vor. Bisher haben alle Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Diepholz mit einer riesigen Kraft die Flüchtlinge aus der Ukraine und aus anderen Ländern dezentral untergebracht. Das war eine herausragende Leistung und die Bürgermeister-Kollegen haben mit ihren Teams dazu beigetragen, es so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Wenn aber mit einem Schlag, kurzfristig zum Beispiel im Januar, noch einmal eine größere Flüchtlingswelle auf uns zukommen würde, muss der Landkreis einspringen und es wird kein Weg an zentralen Unterkünften mit mehreren Hundert Personen vorbei führen. Das kann niemand wollen! Trotzdem kann es passieren. Darauf bereiten wir uns vor.

Was wünschen Sie sich für das Jahr 2023?

Es klingt pathetisch. Aber ganz wörtlich: Frieden auf Erden! Denn Frieden würde die meisten Probleme auf der Welt lösen. Dann hätten wir fast nur noch Corona...(lacht)