20 Hektar für eine seltene Libelle

Kirchdorf - „An einem Grabensystem nordwestlich der Gemeinde Kirchdorf kommt die sehr seltene Helm-Azurjungfer vor“, teilt Helen Schepers vom fachdienst Kreisentwicklung des Landkreises Diepholz mit. Zum Schutz der Libelle sei bereits im Jahr 2004 das Flora-Fauna-HabitatGebiet „Swinelake bei Barenburg“ an die EU gemeldet worden. Nun müsse der Schutz nach EU-Vorgabe verbessert werden. Hierzu werde das europäische FFH-Gebiet als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 16. Februar, um 18 Uhr in der Gaststätte Koopmann in Kirchdorf werde über die Änderungen aufgeklärt.

Die stahlblaue Kleinlibelle „Helm-Azurjungfer“ sei in Niedersachsen so selten, dass nur noch vier langfristige Vorkommen von ihr verzeichnet werden könnten, heißt es in der Pressemitteilung. Deshalb seien alle vier Gebiete im Jahr 2004 nach europäischem Recht zum Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiet erklärt worden und gehörten damit zum europäischen Schutzgebiet „Natura 2000“. Nach Vorgabe der EU müsse der Schutz jetzt dem nationalen Recht angepasst werden. Die Sicherung erfolge durch die Ausweisung des FFH-Gebietes als Landschaftsschutzgebiet.

Während der Informationsveranstaltung am 16. Februar würden die wesentlichen Inhalte der neuen Verordnung, die Schutzwürdigkeit und die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes vorgestellt. Damit werde der Öffentlichkeit vor dem Beginn des Ausweisungsverfahrens die Möglichkeit gegeben, Hinweise und Anregungen in einer offenen Diskussion vorzubringen.

Auf den ersten Blick sehe das etwa 20 Hektar große FFH-Gebiet „Swinelake bei Barenburg“ nicht nach einem Juwel in der Landschaft aus. Es sei ein Grabensystem, wie viele im Landkreis Diepholz, liege inmitten von Grünland und Ackerflächen. Dennoch finde die nur drei Zentimeter große Libelle gerade hier die idealen Voraussetzung zum Überleben. „Aufgrund besonderer hydrologischer Verhältnisse frieren die Gewässer Swinelake und Dalvesmoorgraben im Bereich des Schutzgebietes nicht zu. So kann die Larve, die sich im Winter im sandigen Sediment verkriecht, trotz eisiger Kälte überleben“, heißt es ion der Pressemitteilung. Die Zusammensetzung der Wasserpflanzen und das nährstoffarme Wasser seien weitere Faktoren, die das Gebiet zu einem idealen Lebensraum für die kleine Libelle machten, die auch auf der Roten Liste als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft wurde.

Nähere Informationen sind unter natura2000.diepholz.de abrufbar.

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa