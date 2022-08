„So etwas gibt es nicht einmal in Lüneburg!“

Edeltraud Woydeck und ihr Blick auf die derzeit blühende Heidelandschaft in der Samtgemeinde Kirchdorf. © bhe

Kirchdorf – Heike Piasta ist schon jetzt entschlossen: „Ich komme auf jeden Fall wieder!“: Für die „ Heide- und Moormalerei“ in der Kirchdorfer Heide gab Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher als Schirmherr am Freitag den „Startschuss“, und dann wurde bis Sonntag bei hochsommerlichen Temperaturen bildhaft gestaltet, was die in der Kirchdorfer Heide hergibt.

Edeltraud Woydeck ist extra aus dem Raum Lüneburg angereist, um die Schönheit der Landschaft in Ölmaltechnik auf ihrer Leinwand festzuhalten. Bei sich zu Hause findet sie ein solches Ereignis nicht. „So etwas gibt es nicht einmal in Lüneburg“, bedauert die gelernte Tapetenmusterzeichnerin und hat die Anfahrt nach Kirchdorf gern auf sich genommen.

„Pleinair“ heißt das Malen im Freien, das die Kunstschaffenden vor spezielle Herausforderungen stellt: schnelle Wetterumschwünge wie der Wechsel zwischen Regen und Sonne am Samstag, das Spiel von Licht und Schatten, warmen und kalten Farben sowie fliegende Insekten, die die Kunstschaffenden umschwärmen.

Der Austausch untereinander ist geschätzt, hier, von links, Heike Piasta, Gary Westall, Rolf Hedemann, Karin Altrogge. © Privat

Die Lichtverhältnisse ändern sich ständig, es bleibt wenig Zeit, einen Augenblick festzuhalten. Gary Westall aus Rahden, zum zweiten Mal dabei, verwendet die Ölmalerei im Freien sehr gern: „Draußen lernt man die Farben besser kennen“, etwa den Farbenreichtum eines Baumes mit seinen vielen Grüntönen.

Die knorrige Kiefer allerdings, die Ulrike Leitz aus Bassum vor sechs Jahren hier in Öl gemalt hat, ist inzwischen verschwunden, „einfach weg“. Sie hat das gleiche Bild wieder mitgebracht, um es an die „neuen Heidefarben“ anzupassen, denn das Farbenspiel in dieser einmaligen Landschaft sei jedes Jahr völlig anders.

Agapita Wiekenberg, Cornelia Hedemann, Gunhild Sievers, Gerhild Köhr zaubern lebendige Werke auf Leinwand. © Privat

Auch die Acrylmalerei ist wieder vertreten. Am Samstag hat Gunhild Sievers aus Haßbergen bereits zwei lebendige Werke auf Leinwand festgehalten, die leuchtenden Heidefarben sowie eine kleine Gruppe Birkenbäume. Während Ölbilder rund vier Wochen lang trocknen müssen, gilt Aquarell als eine „Schnellmaltechnik“. Das Bild „muss sofort sitzen, es ist nicht korrigierbar, das ist bei Öl oder Acryl anders, da kann man wieder drübermalen“, weiß Uta Amelung aus Stuhr. Die 78-Jährige lobt das Konzept der besonderen Veranstaltung, das Kunstschaffende und interessiertes Publikum unter freiem Himmel zusammenbringt: „Da muss man erstmal drauf kommen, die Künstler in die Heide zu setzen, damit die Leute gucken können“, lacht sie herzlich.

Heike Piasta (Aquarell) aus Siedenburg schwärmt für „die traumhafte Landschaft auf diesem besonderen Stückchen Erde“ und schätzt den kollegialen Austausch. Über die Begeisterung und den Anklang, den das Naturtreffen immer wieder findet, freut sich Rolf Hedemann, Tourismusbeauftragter und Organisator der kreativen Gemeinschaft. Die Veranstaltung werde bewusst kostenfrei gehalten und sei für alle Interessierten offen, erklärt er noch, bevor er sich mit seinem großen Proviantkorb rasch wieder aufmacht, um kleine Stärkungen an die Kunstschaffenden zu verteilen. Immerhin war es seit dem Jahr 2000 bereits das elfte Mal, dass sich Menschen mit Freude am künstlerischen Tun in zwei-jährigem Rhythmus zum stimmungsvollen Auftakt für ihre kreativen Werke zusammenfanden. Am Sonntagnachmittag moderierte Heinrich Kammacher bei gemeinsamer Kaffeetafel den harmonischen Ausklang. Die begonnenen Kunstschätze werden nach dem gelungenen Auftaktwochenende teils noch weiterbearbeitet und können am 20. November in einer Gemeinschaftsausstellung im Rathaus der Samtgemeinde Kirchdorf ab 11 Uhr bewundert werden. bhe