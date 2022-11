Heide- und Moorimpressionen sind im Kirchdorfer Rathaus zu sehen

Von: Gerhard Kropf

Feierlich eröffnet wurde die Ausstellung mit Werken der 17 Teilnehmer am Sonntag im Kirchdorfer Rathaus. © Kropf

Kirchdorf – Seit zwei Jahrzehnten gibt es die „Kirchdorfer Heide- und Moormalerei“, die von Rolf Hedemann, Tourismusbeauftragter der Samtgemeinde Kirchdorf, im Zweijahresrhythmus organisiert wird. 17 Künstlerinnen und Künstler trafen sich an einem Augustwochenende in der Kirchdorfer Heide, um die Landschaft und ihre vielfältigen Motive mit den unterschiedlichsten Techniken auf die Leinwand zu bannen. 14 davon stellen je eines ihrer in der „Pleinair-Aktion“ entstandenen Werke bis zum 24. Februar 2023 im Kirchdorfer Rathaus aus.

Pünktlich zum Malwochenende hatte es am 19. August vormittags geregnet und den Staub der vorherigen Trockenheit gebunden, erinnerte Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher, sodass „die klare Luft und die vielen Farben von Moor und Heide alle besonders inspirierten“, sagte er bei der Ausstellungseröffnung am Sonntagvormittag. Ein besonderer Reiz dieser Kunstaktion liege auch im durchaus erwünschten Blick über die Schulter, den Spaziergänger den Malerinnen und den beiden männlichen Teilnehmern bei ihrer Arbeit werfen können. Der Jüngste ist diesmal der erst sechsjährige Linus Derleth aus Nienburg, der sein unverkäufliches Bild „Wölfi und Berni in der Heide“ präsentiert.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr zu sehen, montags bis mittwochs außerdem von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von bis 14 bis 18 Uhr. Zu sehen sind Werke von Karin Altrogge, Uta Amelung, Carola Benedde, Linus Derleth, Nettina Angelika Derleth, Gudrun Kahmeyer, Gerhild Köhr, Ulrike Leitz, Anna Maklewska, Sabine Müller-Reinecke, Gunhild Sievers, Gary Westall, Agapita Wiekenberg und Edeltraud Woydeck.

Für die nächste „Kirchdorfer Heide und Moormalerei“ steht der Termin schon jetzt fest, der 16. bis 18. August 2024. Für Informationen und Anmeldungen können interessierte Künstler Rolf Hedemann unter der Telefonnummer 0 15 20 / 8 89 76 62 erreichen.

Linus Derleth ist der jüngste Teilnehmer der Aktion. © Kropf