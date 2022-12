Haushalt 2023: Rekordzahlen in Kirchdorf

+ © hefkaluk Richtig dick rieseln die Steuereinnahmen derzeit auf die Konten der Gemeinde Kirchdorf, wie hier der Puderzucker auf die Schmalzkuchen beim Herbstmarkt. Die Gemeinde kann sogar Kredite an Nachbarkommunen vergeben. © hefkaluk

Es seien „exorbitante Zahlen“, die im neuen Haushalt der Gemeinde Kirchdorf auftauchen, sagt selbst deren Bürgermeister Holger Könemann. Erträgen in Höhe von 7,7 Millionen Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 11,4 Millionen Euro gegenüber – und selbst dieses Defizit lässt sich dank eines satten Gewerbesteuer-Plus in 2022 locker ausgleichen. 5,26 Millionen Euro mehr als vorhergesehen fließen in die Gemeindekasse.

Kirchdorf – Die Planzahlen für 2023 muss man einfach mal nennen: Erträge in Höhe von 7,7 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von 11,4 Millionen Euro im Ergebnishaushalt. Investitionen in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt stehen 8,1 Millionen Euro an Einzahlungen und 13,6 Millionen Euro an Auszahlungen. Und es geht hier nicht um Hamburg, München, Köln, sondern um die Gemeinde Kirchdorf.

Es sind „exorbitante Zahlen“, sagt Bürgermeister Holger Könemann, der einem neugewählten jungen Gemeinderat vorsteht. Mandatsträger, die das Geld nicht einfach so verprassen, sondern genau planen.

Und Kämmerer Michael Kopecki legte noch einen drauf: „Bereits jetzt lässt sich erkennen, dass der Jahresabschluss 2022 insbesondere aufgrund von massiven Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer voraussichtlich um etwa 5,26 Millionen Euro positiver abschließen wird im Vergleich zu den Planzahlen.“

Die 5,26 Millionen erhöhen die Überschussrücklage, denn die muss herhalten, um das erwartete Defizit von 3 249 000 Euro auszugleichen, mit dem der Ergebnishaushalt 2023 abschließt. Rein rechnerisch bleiben der Gemeinde dann immer noch 9,3 Millionen auf der hohen Kante.

Lang ist die Liste der Investitionen in 2023 übrigens nicht, aber die Summen haben es in sich: eine Million Euro für Grunderwerb, 900 000 Euro Finanzierungsanteil der Gemeinde beim Bau der nördlichen Entlastungsstraße – weitere jeweils 900 000 Euro sind in den Jahren 2024 und 2025 eingeplant. Der barrierefreie Ausbau der Haltestelle „Volksbank“ schlägt mit 8 000 Euro zu Buche, 10 000 Euro sind pauschal eingeplant für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung und 200 000 Euro für Maßnahmen im Rahmen der Flurbereinigung (für die in den Folgejahren weitere 600 000 Euro eingeplant sind).

Gemeinde Kirchdorf als Kreditgeber für die Nachbarn Die äußerst gute finanzielle Situation der Gemeinde Kirchdorf stärkt auch den Verbund der Samtgemeinde: Statt Kredite samt Zinsbelastung anderweitig beschaffen zu müssen, können sich andere Mitgliedsgemeinden Geld bei der Gemeinde Kirchdorf leihen. 800 000 Euro erhielt bereits die Gemeinde Varrel für Sanierungsarbeiten der Ortsdurchfahrt, buchungstechnisch ist der Betrag dem Haushaltsjahr 2021 zugerechnet. Im kommenden Jahr fließen 400 000 Euro als Kredit in die Nachbarkommune Barenburg: Der Betrag ist geplant für die Finanzierung der Sanierung der Ortsdurchfahrt und den Endausbau der Erschließungsstraße Mohnblumenweg. Die Gemeinde Barenburg hat sich verpflichtet, 100 000 Euro jährlich zurückzuzahlen, dies ist eine Vorgabe der Vereinbarung.

Der Überblick über die Einnahmen von Steuern in 2023: Die Grundsteuern A und B summieren sich auf 450 000 Euro, an Gewerbesteuer werden 5,5 Millionen Euro erwartet, an Hundesteuer 17 500 Euro. „Aufgrund der Pandemie hatten einige Gewerbebetriebe die Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen beantragt, aber seit 2021 entwickelt sich die Situation wieder positiv“, erklärt Kämmerer Michael Kopecki. Der, wie auch der Rat, weiß: Hohe Einnahmen ziehen auch hohe Umlagezahlungen nach sich. In 2023 fließen deshalb 5,1 Millionen Euro an die Samtgemeinde. Die hat die Umlage um einen Punkt auf 50 Prozent reduziert, was der Gemeinde 100 000 Euro erspart, respektive mehr Geld auf dem Konto lässt. Die Kreisumlage bleibt bei 42,5 Prozent, als Summe überweist die Gemeinde 4,3 Millionen Euro an den Landkreis.

Die Gemeinde Kirchdorf ist schuldenfrei. Personalkosten fallen ab 2023 nicht mehr an, da der „Betrieb des kommunalen Bauhofes“ auf die Samtgemeinde übergeht. Der Haushaltsplan 2023 wurde vom Rat (Ratsherr Dennis Meyer fehlte) einstimmig überplanmäßig verabschiedet. Nicht im Plan stehen weitere 30 000 Euro, die der Rat genehmigte: 25 000 Euro kosten Auf- und Abbau der Stromversorgung für den Herbstmarkt, außerdem gelte es, die Marktleitung zu entschädigen.

„Vor der Zukunft braucht uns nicht bange zu sein“, erklärte Bürgermeister Holger Könemann. „Wir können weiter in die Zukunft investieren, ohne Schulden aufnehmen zu müssen.“

Dank galt den Ratskollegen, den vielen ehrenamtlich Tätigen in Vereinen und Verbänden vor Ort – und der Verwaltung mit Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher an der Spitze, „die auch immer da sind, wenn wir sie brauchen.“