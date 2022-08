„Haus Fernblick“ wird saniert

Von: Sylvia Wendt

„Sieht schon gut aus“, finden Claus Freye (links) und Martin Hoppe. © S. Wendt

Markantes Freistätter Hochhaus erfährt energetische Ertüchtigung

Freistatt – Das Haus trägt nicht umsonst den Namen „Fernblick“: Das Hochhaus in Freistatt bietet aus der obersten Etage einen Blick in die Ferne. Der ist mittlerweile gut getarnt, da die es umgebenden Bäume hochgewachsen sind. Das Haus selber, erbaut Ende der 1970er Jahre, erfährt aktuell eine Sanierung. Dringend notwendig sei der Schritt gewesen, erklärt Claus Freye, Geschäftsführer von Bethel im Norden.

Die energetische Sanierung verschlingt den Hauptanteil der Baukosten von 2,3 Millionen Euro. Die Baumaßnahmen, die das Innere angleichen sollen an gültige Standards, den anderen Teil. Neue Fenster, neue Bäder, manche der 60 Wohneinheiten erhalten erstmals ein eigenes Bad, denn gemeinsam genutzte Bereich sind heute nicht mehr gefragt. Das biete den Bewohnern deutlich mehr Wohnqualität – wenn alles fertig ist.

Derzeit müssen sie den Baulärm ertragen, der anfällt, wenn am gesamten Gebäude. Inklusive Feuertreppe, die Fassade abmontiert wird, mit besonderer Vorsicht, denn: Der Faserzement ist asbesthaltig und damit Sondermüll.

Das fünf Stockwerke hohe Gebäude erhält ein neues Antlitz. Dass investiert werden muss, war unstrittig, denn: „Wir brauchen das Gebäude.“ Es sei ein singuläres Haus, erklären Martin Hoppe, Bereichsleiter Eingliederungshilfe, und Claus Freye in Bezug auf das nicht alltägliche Angebot für Suchtkranke, die oft auch seelisch krank sind. Deshalb solle die nachhaltige Nutzung gesichert werden. Die Baumaßnahmen sollen im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein. Die Einrichtung bis dahin zu schließen, komme nicht in Frage: Es gibt einen Mangel an diesen Plätzen, erklärt Hoppe. Sie seien nachgefragt. Ausschließlich Männer sind im Haus untergebracht.

Hier gelten die sogenannten „Harm-Reduction“ Vorgaben, sagt Hoppe. Und erklärt: „Alkoholkonsum ist möglich, aber es wird von außen drauf geguckt. Das ermöglicht jenen Personen, die den Alkoholkonsum, wären sie allein, nicht gut steuern können, dennoch ein Leben in eigenen vier Wänden.“ In vielen Einrichtungen sei Abstinenz eine Voraussetzung, das „Haus Fernblick“ bilde da eine Ausnahme.

Und die Bewohner bekommen ganz individuelle Hilfe auf ihrem Weg. Hilfe dabei leistet ein Team von 20 Mitarbeitenden.

Dass die Bauarbeiten nicht ohne Beeinträchtigungen und Einschränkungen für die Bewohner verlaufen werden, ist allen Beteiligten klar. Die Bewohner sind sich bewusst, dass am Ende etwas Besseres für sie herauskommen wird. „Aber bis dahin ist die Frage: Auf der Straße sein oder Bauarbeiten im Haus Fernblick ertragen“, erklärt Hoppe und betont: „Diese Menschen stehen unter Druck, sind aber sehr genügsam.“

Dennoch bedeuten die Bauarbeiten eine Belastung und ist sicherzustellen, dass keine Asbestfasern in die Wohnungen gelangen. Mitunter müssen dann Fenster versiegelt werden. Wichtig sei, betonen Freye und Hoppe, die Kommunikation mit den Mietern über die Maßnahmen. Konkret: Erklären, was geplant ist – und wie lange es dauert.

Die Planskizze zeigt, wie das Gebäude nach der Sanierung aussehen soll. © Privat

Die Balkone an der Westseite sind allesamt abmontiert, werden erneuert. Erneuert wurde bereits das Dach. Hier hatte es zuletzt wiederholt und besonders bei Starkregen Wassereinbrüche gegeben. Ein Abfluss war undicht, in einem Hohlraum hatte sich das Wasser gesammelt – bis es durchgebrochen ist“, erklärt Martin Hoppe. Die Dachsanierung war mit besonderem Augenmerk durchzuführen, denn auf dem Dach stehen etliche Antennen, die dort auch bleiben.

Mit der energetischen Sanierung von „Haus Fernblick“ allein sind die Sanierungsaufgaben von Bethel im Norden am Standort Freistatt nicht beendet. Diakonieweit werde der Immobilienbestand geprüft auf Energieeinsparung, Energieeffizienz, alternative Energieversorgung, Freye nennt als Stichwort die Nachhaltigkeit. Deshalb auch sei der Vertrag im Januar 2022 über die Anbindung an das Fernwärmenetz mit Andreas Rohlfs aus Wehrbleck für Bethel-eigene Gebäude in Freistatt erfolgt. Ziel: „Wir müssen den Energieverbrauch deutlich mindern“, sagt Freye.

Angesprochen auf die zahlreichen Einsätze im und am „Haus Fernblick“, die die Freiwilligen Feuerwehren Freistatt und Wehrbleck auf den Plan rufen, müssen Hoppe und Freye passen: Die Brandschutzauflagen hätte sich erheblich geändert und verstärkt, es gebe Brandschutzübungen im Haus und eine gute technische Ausstattung um rechtzeitige Warnungen abzusetzen. Feuerwehreinsätze aufgrund von menschlichen Fehlern allerdings – die könne man nicht vermeiden.