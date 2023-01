Handlungsbedarf: Neues Gutachten zu Kirchdorfer Altdeponie

Von: Anke Seidel

Teilen

Die Altlasten im Landkreis Diepholz: Rote Kreise markieren Altablagerungen, rote Quadrate Rüstungsaltlasten und grüne Vs Schlammgrubenverdachtsflächen. Grafik:Nibis Kartenserver (2021): Altlasten – Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover / Screenshot: ml © Privat

Zwei Privatpersonen aus Kirchdorf haben ein Gutachten zu einer Altdeponie anfertigen lassen. Dieses kommt zum Schluss: Es besteht Handlungsbedarf.

Landkreis Diepholz – Es ist eine Auseinandersetzung, die Rita Iseringhausen mit ihrer ganzen Kraft führt und die zuweilen an einen Kreuzzug erinnert: Dringenden Handlungsbedarf klagt sie für das Areal der ehemaligen Deponie Kirchdorf-Kellenberg ein. Jetzt hat Professor Helmut Meuser von der Universität Osnabrück als Experte für Bodensanierung und Bodenschutz im Auftrag von Rita Iseringhausen und ihrem Ehemann Matthias eine gutachterliche Stellungnahme erarbeitet – mit fachlich basierten Handlungsempfehlungen.

Landkreis Diepholz untersucht bei ehemaliger Abfallgrube Kirchdorf-Hollenberg regelmäßig das Grundwasser

Hintergrund: Die ehemalige Abfallgrube in Kirchdorf-Hollenberg gehört zu den etwa 9 500 Altablagerungen in Niedersachsen, die das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) auf einer landesweiten Fachkarte darstellt. Zum behördlichen Bearbeitungsstand heißt es dort: „Erkundung ist erfolgt, es liegt eine Gefährdung vor, Standort wird überwacht.“ Darüber gibt es verschiedene Gutachten, die Professor Meuser auswertete. „Eine Ortsbegehung fand ebenfalls statt“, heißt es in seiner gutachterlichen Stellungnahme, die dieser Zeitung vorliegt.

„Gefährlicher Müll“ In einer Fernsehdokumentation ist Helmut Meuser, Professor für Bodensanierung und Bodenschutz, den Altlasten in den Kommunen nachgegangen. „Gefährlicher Müll – verborgene Deponien der Gemeinden“ lautet der Titel der Sendung. Schätzungsweise 100 000 solcher Müllkippen gibt es bundesweit, meint er Experte: „Wir müssen die Standorte im Auge behalten – und möglichst sanieren.“

Demnach handelt es sich um eine zwischen 1964 und 1974 mit Haus- und Gewerbemüll verfüllte Abgrabung mit einer Fläche von 20000 Quadratmetern, einem Volumen von 70 000 Kubikmetern und und einer maximalen Tiefe von acht Metern: „Auf der Fläche befindet sich eine vor 1981 errichtete Lagerhalle und ein zu Wohnzwecken genutztes Bürogebäude, in dessen Umfeld aktuell keine Gartennutzung stattfindet.“ Weiterhin stellt der Gutachter fest: „Die Halle, die von versiegelten Flächen umgeben ist, wurde auf einer bis zwei Meter Tiefe reichenden Bauschuttverfüllung, die sich wiederum auf der Ablagerung des Haus- und Gewerbemülls befindet, errichtet.“ Als untere Bodenschutzbehörde lässt der Landkreis regelmäßig das Grundwasser untersuchen. 17 verschiedene Messstellen gibt es auf dem Areal.

Analysiert hat der Professor die Ergebnisse der besagten Erkundung – sprich der bisherigen Boden- und Grundwasseruntersuchungen sowie der Boden-Luft-Untersuchungen. Auch die bisherigen Handlungsempfehlungen – wie eine Oberflächenabdichtungsmaßnahme – hat Helmut Meuser überprüft, ebenso die aktuelle Lage vor Ort. „Die dokumentierte Situation verursacht, dass anhaltend Niederschlagswasser ungehindert in den Deponiekörper eindringen kann“, heißt es in seiner gutachterlichen Stellungnahme. „Aus diesem Grunde sollte unter gutachterlicher Begleitung die versiegelte Fläche wie auch die Wegeführung zu dem zu Wohnzwecken genutzten Gebäude zurückgebaut werden, mit circa 30 Zentimeter humosen Oberboden überdeckt und unmittelbar bepflanzt werden.“

Oberflächenabdichtung kostet nach früheren Schätzungen in Kirchdorf-Hollenberg 480.000 Euro

Es sei außerdem notwendig, das jährliche Monitoringprogramm für den Gefährdungspfad Boden/Grundwasser weiterzuführen. Außerdem sollten weitere Observationsbrunnen gesetzt werden – „insbesondere wenn keine ordnungsgemäße Oberflächenabdichtungsmaßnahme nach Bundesbodenschutzgesetz stattfindet“. Genau die würde einen enormen Kostenfaktor bedeuten. Frühere Schätzungen gehen von 480 000 Euro aus.

Nach Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme hatte es einen nicht öffentlichen Ortstermin gegeben, bei dem sowohl Vertreter des LBEG als auch des Umweltministeriums in Kirchdorf waren. Für eine fachliche Prüfung hatte das LBEG darüber hinaus elf verschiedene Gutachten ausgewertet. Das geht aus einem Schreiben an das Umweltministerium hervor. Zum Gutachten von Professor Helmut Meuser heißt es darin: „Die Ausführungen im Gutachten sind nachvollziehbar. Daher wird empfohlen, an ausgewählten Standorten erneut Bodenluftuntersuchungen, insbesondere auf Methan und CKW, kurzfristig durchzuführen und bewerten zu lassen.“

Auch das LBEG geht in seinem Bericht über die fachliche Prüfung davon aus, dass eine Infiltration von Niederschlagswasser möglich sei. Außerdem stellt es fest: „Die Oberbodenuntersuchungen fanden vor Inkrafttreten der Bundesbodenschutzverordnung statt und weichen daher von den derzeit gültigen Beprobungstiefen und vom Untersuchungsumfang ab. Es sollte daher eine erneute Überprüfung des Wirkungspfades Boden-Mensch, basierend auf der aktuellen rechtlichen Grundlage, durchgeführt werden.“

An dem Ortstermin hatten auch Vertreter des Landkreises teilgenommen, berichtete Erster Kreisrat Jens-Hermann Kleine auf Anfrage. Jetzt finde eine Abstimmung aller beteiligten Behörden statt. „Das ist ein laufender Prozess“, so der Erste Kreisrat. „Sollte es neue Erkenntnisse geben, werden sie selbstverständlich berücksichtigt.“