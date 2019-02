Handgemachte Musik, die gefällt

Varrel - Von Gerhard Kropf. „Wir mögen es ruhig und besinnlich, aber immer gerne auch fröhlich“ sagt Jeanine Vahldiek am Sonntag Abend nach dem Eröffnungsstück bei dem Konzert der „Jeanine Vahldiek Band - Die Band mit der Harfe“ im Küsterhaus in Varrel.

„Die Band sitzt neben mir“, fügt sie hinzu und zeigt auf den Schlagzeuger Steffen Haß, den sie liebevoll als „Trommler“ bezeichnet. Der spielt aber keineswegs nur eine Trommel, sondern überrascht das Publikum mit einer Vielzahl ganz unterschiedlicher Instrumente: unter anderem mit einem „Regenmacher“ aus Australien, einer dickbauchigen Jarimba, die vorherrschend in Afrika gespielt werde, einer schwarzen Cajudoo, einer Cajon, einem Ukulelenbass und vielen mehr. Jeanine Vahldiek spielt die Harfe, bei einem Stück auch eine Ukulele-Gitarre. Gerne erläuterten beide in der Pause interessierten Zuhörern die Instrumente, die sie teilweise auf ihren zahlreichen Auslandsreisen kennengelernt hatten und in ihre Musik einfügten. Jeanine Vahldiek hat nach ihrem Studium acht Jahre in Australien gelebt und sechs Monate in der Volksrepublik China gearbeitet.

Stimmungsvolles blaues und rotes Licht beleuchtet die Bühne im Küsterhaus, auf der die beiden Musiker eine Mischung aus klassischer Harfe, Gesang und Percussion bieten. Dabei verbindet Jeanine Vahldiek ihre Ansagen oft mit philosophischen Texten, inspirierenden Worten und erzählte Einzelheiten aus ihrem Leben. Sie ist in Berlin aufgewachsen, lebt aber heute auf dem Lande bei Berlin, ländlicher als in Varrel, nämlich mit ihrem Lebensgefährten im Wald - „einsam zwar, aber lustig“. Ihre selbstgeschriebenen Songs, die sie im Zusammenspiel mit Steffen Haß mit wechselnden Rhythmen zu Gehör bringt, sind in die Kategorie Pop- oder Jazz-Stücke einzuordnen. Als klassische Orchestermusikerin wäre sie nicht glücklich, sagt sie. Handgemacht soll ihre Musik sein, die Texte sollen etwas aussagen, und auch die Instrumente sind keine Massenware. Das Publikum im Küsterhaus mag ihre Musik, zwei erklatschte Zugaben legen davon Zeugnis ab.

Eine ihrer Reisen hatte die beiden Musiker 2014 auf die Kapverdischen Inseln geführt, die warmherzige Freundlichkeit der Dorfbewohner dort und die Fähigkeit, „mit so wenig zufrieden zu sein“, haben sie so sehr beeindruckt, dass sie sich entschlossen, zu helfen. Ein Euro pro verkaufter CD werden dort in Bildungs- und Medizinprojekte investiert, und auch der Ruf nach Spenden dafür verhallt im Küsterhaus nicht ungehört.