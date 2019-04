„Habe Hobby zum Beruf gemacht“

Reinhard Thies: Sein Traumberuf war immer Pastor. Und es hat geklappt: Am 1. Mai tritt er seine erste Pfarrstelle in Barenburg und Varrel an. Foto: Lennart Thies

Barenburg / Varrel – Große Freude in den evangelischen Kirchengemeinden Barenburg und Varrel: Die seit November vakante Pastorenstelle ist bald wieder besetzt, heißt es in einer Pressemitteilung des Kirchenkreises Grafschaft Diepholz. Am Mittwochabend stellte sich Reinhard Thies aus Wietzen in den Kirchenvorständen vor, und die Chemie habe gleich auf beiden Seiten gestimmt. Der 56-Jährige werde voraussichtlich am 1. Mai anfangen.

Besonders die Kirchenvorstände, die Küster und die praktisch arbeitenden Fachausschüsse würden sich ganz besonders über diesen Neuzugang freuen, heißt es weiter, denn: Der neue Pastor kenne die Arbeit in der Kirche nicht nur von der Kanzel und vom Rednerpult aus. Er hat selbst mehr als 20 Jahre lang als Küster gearbeitet – und auch sonst einen ziemlich vielfältigen Lebenslauf.

1962 in Nienburg geboren und in Wietzen aufgewachsen, machte Reinhard Thies zunächst eine Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker. Die Kirche spielte allerdings bereits eine Rolle in seinem Leben, beide Eltern arbeiteten als Küster. Und irgendwie flackerte auch bei ihm selbst der Wunsch immer wieder auf, hauptberuflich in der Kirche arbeiten zu wollen. So holte er sein Abitur nach und studierte in Göttingen Theologie, um Pastor zu werden.

Nach dem Vikariat in Nienburg und Celle stand er allerdings vor einem Problem: Die Landeskirche konnte Reinhard Thies nicht in den Pfarrdienst übernehmen, weil es 1996 nicht genügend freie Pfarrstellen für alle Bewerber gab. Thies blieb trotzdem auf dem Weg – er machte sich als Trauerredner selbstständig. Und als die Kirchengemeinde Wietzen mit der Frage auf ihn zukam, ob er nicht nebenberuflich die Aufgabe seiner Eltern übernehmen wolle, übernahm er 1997 kurzerhand den Küsterdienst in der Gemeinde.

Die Chance, doch noch in den Pfarrdienst einzusteigen, kam relativ spontan – und das nicht nur für Reinhard Thies allein, sondern parallel auch für seine Ehefrau Angela, die ebenfalls Quereinsteigerin ist. Die 49-Jährige hat Religionspädagogik studiert, arbeitete viele Jahre als Diakonin, ließ sich zur Prädikantin ausbilden, um Gottesdienste halten zu können, und sattelte schließlich noch eine Ausbildung zur Pfarrverwalterin auf. Zwischendurch hat das Ehepaar zwei Kinder bekommen, die inzwischen erwachsen sind.

Vor wenigen Tagen hat Angela Thies nach bestandener Prüfung ihre erste Pfarrstelle in Steyerberg im Kirchenkreis Stolzenau-Loccum angetreten. „Und ziemlich zeitgleich hat es sich für mich ergeben, dass ich nun auch endlich als Pastor arbeiten kann“: Die Freude darüber ist Reinhard Thies deutlich anzumerken. „Weil meine Frau und ich gemeinsam in Steyerberg wohnen möchten, war natürlich die Frage: Wo im Umkreis gibt es eine freie Stelle für mich?“

Und so kamen die 20 respektive 25 Kilometer von Steyerberg entfernten Gemeinden Barenburg und Varrel in den Fokus. Die Fahrt sei für Reinhard Thies kein Problem. Er kenne die Wege – als Trauerredner ist er viel rumgekommen. Auch in seine beiden zukünftigen Gemeinden. „Ich kenne die Friedhöfe also schon und auch ein paar einzelne Familien. Und auf alles andere freue ich mich jetzt!“

Auf die Gottesdienste, Taufen, Trauungen, Beerdigungen; auf die Gemeindearbeit, die Seelsorge, Begleitungen und das Predigen in den beiden Kirchen – „ganz besonders bin ich aber gespannt auf den Kontakt mit den Menschen hier und darauf, was sie bewegt, was sie wollen und was ihnen wichtig ist.“

Er sei einer, der gerne zuhört, sagt Reinhard Thies. „Und ich glaube, ich kann Menschen ganz gut so annehmen, wie sie sind. Vielleicht bin ich nicht immer in allen Bereichen der Spontanste, aber ich bin für alles offen, kann mich gut arrangieren und mich schnell auf Sachen einstellen. Ich bin nicht nachtragend. Und auf jeden Fall ein optimistischer, fröhlicher Mensch.“

In seiner Freizeit fotografiert er gerne und hört viel Musik („besonders Pop, gerne auch deutschsprachigen; ein bisschen Klassik, auch mal NDR2, aber sehr gerne auch etwas Ausgefalleneres“). In seiner Heimatgemeinde war er im Chor, im Kirchenvorstand, in der Gemeindebriefredaktion – „eigentlich kann man sagen, es war immer mein Hobby, mich in der Gemeinde zu engagieren“, lacht der Pastor. „Und dieses Hobby habe ich jetzt zum Beruf gemacht.“