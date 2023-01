Die Lebensmittelretter ‒ Per App Gutes tun und Gutes essen

Von: Anke Seidel

Das war alles drin im Magic Bag: Diese tagesfrischen Backwaren reichen für mehr als nur ein Frühstück, Abendessen und eine süße Pause. © Anke Seidel

Verbraucher und Geschäfte arbeiten Hand in Hand ‒ mit kurzfristigen Angeboten im Internet kann die Lebensmittelverschwendung begrenzt werden.

Landkreis Diepholz – Noch essbar, aber trotzdem Endstation Abfalltonne: 78 Kilogramm Lebensmittel landen in Deutschland pro Kopf und Jahr im Müll. Verantwortungsbewusste Verbraucher und Betriebe wollen das nicht hinnehmen und versuchen, Lebensmittel zu retten. Dabei helfen Internet-Plattformen wie Too Good To Go oder Motatos. Backwaren, Obst und Gemüse, Milch und Sahne sowie selbst fertige Mahlzeiten können Kunden für einen Bruchteil des regulären Preises kaufen. Wie funktioniert das System? Diese Zeitung hat es mit der App Too Good To Go getestet.

Im Überraschungspaket steckt weit mehr Warenwert als man bezahlt

Im Mittelpunkt stehen Magic Bags, also Wundertüten mit Überraschungsinhalten. Sie sind in der Regel schnell vergriffen. „Los geht’s, rette einen der verbleibenden Magic Bags und stelle sicher, dass in deiner Gegend heute keine Lebensmittel verschwendet werden“, steht auf der Startseite des Internet-Portals, darunter das Angebot. Verschiedene Bäckereien bieten an diesem Tag einen Magic Bag für 3 oder 3,50 Euro an. Aber auch Tankstellen haben ein Lebensmittel-Abendangebot zu vergeben. Selbst eine Bio-Manufaktur bietet Gerstengraspulver.

Unsere Wahl fällt auf einen Magic Bag bei der Bäckerei Georg Meyer in Bassum für drei Euro. Damit die Rettung wirklich gelingt und es nicht beim guten Vorsatz bleibt, ist Vorkasse ein Muss. Kein Problem, über einen Online-Bezahldienst ist das ruck zuck erledigt. Von Too Good To Go kommt postwendend eine Bestellbestätigung mit Abholzeit am nächsten Tag: zwischen 16.30 und 17 Uhr.

Bastian Marks, Fachkraft in der Bäckerei Meyer an der Sulinger Straße in Bassum, überreicht den Magic Bag, der aus zwei Tüten besteht. © Anke Seidel

Am vereinbarten Zeitpunkt ist die Überraschung groß: Bastian Marks, Fachkraft in der Bassumer Bäckerei Meyer, drückt der Lebensmittelretterin gleich zwei Tüten in die Hand. „Der Inhalt hat einen Wert von neun Euro“, erklärt er. Alles Backwaren, die sonst weggeworfen würden? Bastian Marks bejaht. Das Angebot sei beliebt, und die Magic-Bag-Kunden ganz unterschiedlich. „Von ... bis...“, beschreibt er die Altersstruktur.

Teilnehmende Märkte Bäckereien, Lebensmittelhändler, Bio-Läden: Im Landkreis Diepholz beteiligen sich zahlreiche Geschäfte an der Lebensmittelrettung und bieten Backwaren, Obst, Gemüse, Milchprodukte und vieles andere mehr zu einem deutlich vergünstigten Preis an – unter anderem in Stuhr, Brinkum, Weyhe, Bruchhausen-Vilsen, Barnstorf, Uenzen, Syke, Twistringen, Bassum, Diepholz, Rehden, Lemförde, Wagenfeld und Brockum. Die Liste verändert sich täglich. Manche Geschäfte kommen neu dazu, andere beenden ihre Teilnahme.

Der Inhalt unseres Magic Bags: ein Croissant, eine Laugenstange, zwei normale Brötchen und ein Rosinenbrötchen – dazu noch ein Franzbrötchen und ein halbes, 300 Gramm schweres Vollkornbrot: Lecker! Kaum zu glauben, dass diese Qualitätsprodukte sonst im Abfall gelandet wären.

Übrig bleibt immer etwas ‒ Unternehmen können nie wissen, welches Produkt wie oft gekauft wird

Auch die Bäckerei Harry Meyer in Bassum nimmt an der Aktion teil. „Das ist eine tolle Sache“, sagt Schwiegersohn Jan Windhorst. Aus dem großen Angebot an Backwaren bleibt immer etwas übrig: „Man weiß ja nicht, was die Leute kaufen.“ Wie für die Lebensmittelretter ist es auch für Jan Windhorst eine grauenvolle Vorstellung, Essbares in den Müll zu werfen. Deshalb ist er von der Aktion begeistert und spricht von einer „Win-win-Situation“. Einerseits könnten Menschen davon profitieren, die nicht viel Geld hätten. Andererseits kämen neue Kunden ins Geschäft: „Viele junge Leute haben mir gesagt, dass sie vorher noch nie bei uns waren.“

Auch im Nordwohlder Dorfladen Vergissmeinnicht, der zur Bäckerei Harry Meyer gehört, gibt es den Magic Bag. Darin seien manchmal auch Milch, Sahne, Schinken oder Schokoriegel, so Jan Windhorst. Die Produkte haben eines gemeinsam: Das Mindesthaltbarkeitsdatum steht kurz vor dem Ablauf.

Motatos rettet 8 995 Tonnen Lebensmittel Auch die Online-Plattform Motatos hat sich der Lebensmittelrettung verschrieben. Nach eigenen Angaben rette Motatos gemeinsam mit verantwortungsvollen Verbrauchern im vergangenen Jahr 8 995 Tonnen Lebensmittel. Die Online-Plattform legt erstmals Zahlen für einzelne Bundesländer vor. Demnach sind die meisten Lebensmittel (1 631 Tonnen) in Nordrhein-Westfalen gerettet worden, gefolgt von Bayern (1 393 Tonnen), Baden-Württemberg (1161 Tonnen) und Niedersachsen (1000 Tonnen).

Rouladen, Hühnerfrikassee sowie andere Gerichte mit kompletten Beilagen: Das gibt es in Brockum am Stemweder Berg bei Guido Schmidt, Inhaber der Banquesin Handcrafted-Fresh-Kitchen. Denn in seiner Betriebsgastronomie bleiben immer mal Mittagstisch-Mahlzeiten übrig. Ist das der Fall, gibt Guido Schmidt sie über Too Good To Go im Niedersachsenhof Brockum ab, der ihm ebenfalls gehört. Diese Mahlzeiten für 4,50 Euro sind sehr beliebt: „Wir haben schon einen festen Kundenkreis.“

Guido Schmidt begrüßt diese Form der Lebensmittelrettung ausdrücklich: „Das ist sehr sinnvoll!“ Zunächst allerdings sei er skeptisch gewesen, ob so eine Aktion auf dem Lande auch funktioniere. Aber es läuft sehr gut. Das beweist das oft ausverkaufte Angebot. In diesem Fall meldet die App: „Es gibt heute nichts zu retten.“ Das wäre der beste Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung.