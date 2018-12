Schützenverein Strange-Buchhorst weiht Anbau am Schützenhaus ein

Guter Zusammenhalt

+ © sis Schützenkönigin Swantje hatte am Samstag Geburtstag. © sis

Strange - Es haben sich nicht alle männlichen Besucher getraut, einen Blick auch in die neuen Toilettenräumlichkeiten der Damen zu werfen. Das könnte bei einer der kommenden Veranstaltungen des Schützenvereins Strange-Buchhorst nachgeholt werden. Eingeweiht wurde der zumeist in Eigenregie erstellte Anbau am Schützenhausmit „total leckerem Essen und viel zu viel davon“. Aber das ist in Strange nix Neues.