Günter Behrens: 60 Jahre in der Feuerwehr

Holzhausen - Zwei Brandeinsätzen und zwei Technische Hilfeleistungen aus, Unterstützung bei der Befreiung einer eingeklemmten Person im landwirtschaftlichen Bereich, Übungen, 23 reguläre Dienste hatte Ortsbrandmeister Hartmut Nietfeld im Jahresbericht 2018 der Ortsfeuerwehr Holzhausen notiert.

Ein Dank galt der Familie Semmler, die ein Haus vor dessen Abriss noch für einen Atemschutzdienst und eine Einsatzübung mit der Bahrenborsteler Wehr zur Verfügung stellte. „Hier konnten neben Einsatztaktik und Atemschutztechnik insbesondere auch die Kenntnisse im Umgang mit verschlossenen Türen und Fenstern in der Realität erprobt werden“, erklärte Nietfeld.

Osterfeuer 2019 wieder am Dorfhaus

Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, nahmen einige Kameradinnen und Kameraden an Lehrgängen auf Gemeinde- und Kreisebene teil. Das Osterfeuer, das erstmals am Dorfhaus stattfand, wurde sehr gut angenommen und werde auch in 2019 hier stattfinden, gab Nietfeld bekannt. Termine zur Grünschnittannahme werden in der kommenden Woche bekannt gegeben. Im vergangenen Jahr wurde der Dachboden des Gerätehauses komplett entkernt und als Lagerraum ausgebaut. An zehn Wochenenden mit weit über 300 Arbeitsstunden wurde der Bereich über der Fahrzeughalle energetisch und technisch in Eigenleistung der Kameraden saniert. Für die Samtgemeinde als Kostenträger blieb lediglich ein Materialanteil von etwa 4 800 Euro. Nach Angaben von Hartmut Nietfeld gehören der Ortsfeuerwehr aktuell aus 39 aktive und zehn passive Mitglieder an.

+ 300 Arbeitsstunden stecken im Ausbau.

Aufgrund der absolvierten Lehrgänge und entsprechender Dienstzeit wurden Nils Schomburg und Phillip Schröder zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann ehrte Wilhelm Meier, Horst Lübkemann und Lothar Behrens für jeweils 40-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr. Günter Behrens ist seit 60 Jahren dabei. Kemmann dankte ihnen, dass sie lange Jahre die Feuerwehr unterstützt und zum Teil über Jahre im Kommando mitgestaltet haben. Kemmann beförderte den stellvertretende Brandmeister Cord Sünkenberg zum Hauptlöschmeister. Bürgermeister Matthias Stelloh dankte den Kameraden für das Engagement bei allen Veranstaltungen und auch beim erfolgten Dachbodenausbau. Gott sei Dank habe man wenig Einsätze zu verzeichnen gehabt. Ein besonderer Dank galt den geehrten für die jahrelange Arbeit in der Wehr. Hartmut Nietfeld dankte Fritz Niemeyer für die Bewirtung bei allen Veranstaltungen der Wehr und Arno und Renate Gellrich für die Pflege des Feuerwehrhauses.