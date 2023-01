Grundwasserentnahme: Harzwasserwerke gewinnen vor Gericht gegen Kreis Diepholz

Von: Anke Seidel

Die Harzwasserwerke dürfen nach wie vor zwei Millionen Kubikmeter Grundwasser rund um ihr Werk in Syke-Ristedt fördern. © Jantje Ehlers

Das Verwaltungsgericht Hannover hat geurteilt: Die Harzwasserwerke müssen ihre Fördermenge nicht wie vom Landkreis Diepholz gewünscht reduzieren.

Landkreis Diepholz – Keine Einschränkung der Wasserentnahme-Rechte für die Harzwasserwerke im Landkreis Diepholz: Die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Hannover hat der Klage des landesweit größten Wasserversorgers stattgegeben. Er muss seine jährliche Fördermenge im Einzugsbereich des Wasserwerks Ristedt nicht um 400 000 Kubikmeter reduzieren, sondern darf weiterhin 20 Millionen Kubikmeter Grundwasser pro Jahr entnehmen – so, wie es die ursprüngliche Bewilligung des Landkreises vorsah. Sie gilt noch bis 2040.

Landrat Cord Bockhop angesichts des Klimawandels vom Urteil überrascht

Diese Bewilligung hatte der Landkreis im September revidiert und um besagte 400 000 Kubikmeter reduziert – mit der Begründung, dass aktuellen Berechnungen zufolge der Sicherheitszuschlag und die Reserve exakt 19,6 Millionen Kubikmeter betragen. Mit der Aufhebung des nicht benötigten Förderrechts von 400 000 Kubikmetern werde ein spürbarer Beitrag zur Schonung des Grundwasserkörpers geleistet, argumentierte der Landkreis – und verwies darauf, dass die Harzwasserwerke über Jahre deutlich unter der Fördergrenze gelegen hatten.

Die Unterschreitung der bewilligten Nutzung wertete das Verwaltungsgericht jedoch so: Sie habe nicht – wie die Norm es verlange – in drei konsekutiven, also zeitlich aufeinanderfolgenden Jahren, einen „erheblichen Umfang“ erreicht. Und: Die Trinkwasserversorgung unterliege nachfragebedingten Schwankungen und sei somit auf die Vorratsbewirtschaftung angewiesen. Dem habe der Landkreis, so argumentiert das Verwaltungsgericht, im Bewilligungsbescheid mit zugestandenen Zuschlägen selbst Rechnung getragen.

Zusätzliche Reserven seien zur Gewährleistung der zuverlässigen Trinkwasserversorgung zuzugestehen, auch wenn diese nicht in Anspruch genommen würden. Das Verwaltungsgericht kommt zu dem Schluss, dass ein Widerruf über eine Gesamtmenge von 400.000 Kubikmeter gegenüber der ursprünglichen Bewilligung von 20 Millionen Kubikmeter nicht zu rechtfertigen sei.

Entnahmerechte aus dem Grundwasser im Landkreis Diepholz. Grafik: Landkreis Diepholz © Landkreis Diepholz

Gerade mit Blick auf die Bemühungen des Landkreises, angesichts des Klimawandels und der vergangenen Trockenjahre so viel Wasser wie nur eben möglich zu sparen, zeigte sich Landrat Cord Bockhop mehr als verwundert über das Urteil: „Wir haben unseren Auftrag so verstanden, dass wir sparsam mit dem Wasser umgehen sollen. Da, wo Wasser nicht gebraucht wird, sollte es auch nicht gefördert werden!“

Landwirte hatten einer Anpassung ihrer Rechte nach intensiven Gesprächen zugestimmt

Der Landrat erinnerte an den intensiven Dialog mit den Landwirten um die Anpassung ihrer Entnahmerechte für die Feldberegnung. Dadurch sei es gelungen, pro Jahr 4,04 Millionen Kubikmeter Grundwasser einzusparen. Der „Puffer“ der Harzwasserwerke sei ebenso sorgfältig und nach vorgegebenen Kriterien berechnet worden. Dabei sei man auf die Summe von 19,6 Millionen Kubikmeter gekommen und mache deshalb die Differenz von 400 000 Kubikmeter geltend.

Auch mit den Wasserversorgern im Landkreis seien Gespräche geführt worden – die Stadtwerke Huntetal in Diepholz hätten sich freiwillig zu einer Reduzierung der Fördermenge bereit erklärt: „Die Harzwasserwerke haben sich dem verschlossen.“ Bewusst betonte der Landrat die guten Gespräche mit den Harzwasserwerken, die sich aber auf die zu klärende Rechtsfrage beschränkt hätten.

Der Landkreis will nun die Urteilsbegründung abwarten und dann – im Schulterschluss mit der Politik – über weitere Schritte entscheiden. Gegen das Urteil kann vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg Berufung eingelegt werden. Unabhängig davon betonte Cord Bockhop: „Wir suchen den Kontakt zum Land.“ Nach derzeitiger Sachlage ist der Landrat der Meinung: „Eigentlich muss das rechtlich geklärt werden.“ Wenn sich mit dem Klimawandel auch die Rahmenbedingungen für die Wasserwirtschaft ändern, dann müssten sich auch Bewilligungen ändern können. Cord Bockhop vergleicht das mit einem „Wegfall der Geschäftsbedingungen“.

Die Harzwasserwerke Die Harzwasserwerke haben den Rechtsstreit mit dem Landkreis Diepholz gewonnen. Auf drei Fragen dieser Zeitung zum Verfahren antwortete Pressesprecher Norman Droste.

In dem Verfahren haben die Harzwasserwerke einen Streitwert von 5 Millionen Euro für die 400 000 Kubikmeter Wasser angegeben. Wird das Wasser verkauft – wenn ja, wohin? Der von den Harzwasserwerken vorgeschlagene Streitwert, also die wirtschaftliche Bedeutung des im Verfahren angegriffen Widerrufsbescheids nach Schätzung, ergibt sich aus einer Hochrechnung Stand Ende 2021, wie viel 400 000 Kubikmeter Trinkwasser aus dem Wasserwerk Ristedt auf rund 19 Jahre (Restlaufzeit der Bewilligung) zu den voraussichtlich dann erzielbaren Preisen kosten könnten. Bei dieser abstrakten Zukunftsbetrachtung macht es aus unserer Sicht keinen Unterschied, welche Menge verkauft ist und welche für Sicherheitszuschläge und Reserven vorgehalten wird. Insofern ist der Streitwert für das Thema aus unserer Sicht irrelevant.

Wie viel Kubikmeter Grundwasser liefern Sie pro Jahr aus Ristedt an die Hansestadt Bremen? Wir beliefern Bremen über zwei Leitungen – zum einen direkt aus dem Wasserwerk Ristedt und zum anderen über die Fernleitung Söse-Nord II, die aus dem Harz kommend Wasser aus den Grundwasserwerken Schneeren, Liebenau und schließlich Ristedt aufnimmt. Im Schnitt haben die Harzwasserwerke in den vergangenen Jahren über diese beiden Leitungen aus dem Wasserwerk Ristedt jährlich rund 13 Millionen Kubikmeter Trinkwasser nach Bremen geliefert.

Müssen Bürger angesichts der vergangenen Trockenjahre bei fortschreitendem Klimawandel mit spürbaren Einschränkungen in der Trinkwasserversorgung rechnen? Durch die Entscheidung des Gerichts zugunsten der Harzwasserwerke können sich die Bürger sicher sein, dass die Mengen, die die Harzwasserwerke an die Syker Vorgeest verkauft haben, auch weiterhin zuverlässig geliefert werden können.

Irritiert hat ihn vor allem, dass die Harzwasserwerke den Streitwert mit fünf Millionen Euro angegeben hatten. Für ihn lässt das nur einen Schluss zu: „Das Wasser wird verkauft.“

400 000 Kubikmeter Wasser sei keine geringfügige Menge: „Das entspricht einer Versorgung von 8 500 Personen pro Jahr mit Trinkwasser“, so der Landrat. Im Vergleich sei das die doppelte Menge des Jahresverbrauchs der Samtgemeinde Siedenburg oder des gesamten Alten Amts Lemförde. Die Menge entspreche ebenso der Hälfte des Jahresverbrauchs in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen und der Stadt Bassum – oder dem von Alt-Stuhr und Moordeich zusammen.

Angesichts zunehmender Trockenjahre und Dürrezeiten ist Erster Kreisrat Jens-Hermann Kleine von der Notwendigkeit des Wassersparens fest überzeugt: „Wir bleiben dabei: Alle müssen ihren Beitrag leisten! In der Zukunft geht es nicht, dass einer nicht liefert!“