Grundstein für „Wohnpark Fritz Weber“ in Barenburg wird gelegt

Von: Sylvia Wendt

„Grundsteinlegung“ für den neuen „Wohnpark Fritz Weber“ mit Rouven Wehrs, Hans-Joachim Marhold, Julia Schmidt und Heinrich Kammacher (von links). © S. Wendt

Barenburg – Es gibt einfachere Baustellen als das Areal rund um das ehemalige Einkaufszentrum „Fritz“ in Barenburg. 133 Säulen in durchschnittlich zwölf Metern Tiefe, darauf eine 35-er tragende Decke und eine Bewehrung aus 40 Tonnen Stahl. Alles, weil der moorige Untergrund zwei Häuser mit jeweils drei Stockwerken tragen soll.

Bauherr Hans-Joachim Marhold hat ein Ziel im Blick: „Es soll nach Wohnen aussehen.“ Lange geschaut habe man nach den Klinkersteinen, die zum Bestandsbau passen, dessen Klinkersteine es nicht mehr gibt.

54 Wohneinheiten umfasst der „Wohnpark Fritz Weber“, wie Marholds Partner, die Specht-Gruppe, das Projekt nennt. Barrierefreie Wohnungen, eine fast autarke energetische Versorgung und die Mieter können Service-, Sicherheits- und Pflegeleistungen nach Wunsch (und nach Bedarf) dazubuchen. Integriert ist eine Pflegewohngemeinschaft mit zwölf Einzelplätzen.

Weder Bauleiter Rouven Wehrs noch Marhold können genaue Angaben zum Bezugstermin machen. Abhängigkeiten vom Wetter stehen drohende Preissteigerungen gegenüber. Deshalb wird verbaut, was geliefert wird. Deshalb findet die symbolische Grundsteinlegung statt, obwohl bereits deutlich mehr als nur ein Stein auf dem anderen steht. Das Team um Rouven Wehrs nutzt einen sogenannten Systemstein aus Kalksandstein, mit Nut-Feder-System. Jede Charge ist zugeordnet und der Bautrupp muss das Puzzle zusammensetzen – was nur leicht klingt.

Haus zwei ist bereits erkennbar, laut Wehrs und Marhold schaffen die Bauarbeiter ein Stockwerk in gut fünf bis sechs Wochen. Wenn alles gut läuft, könne im Januar das Dach aufgebracht werden. Für Haus eins fehlt derzeit noch die Bodenplatte, zu sehen sind die Spitzen der Säulen, auf denen das Haus fußt. Im straffen Bauplan liegt man drei Monate zurück, aber von den ursprünglichen Plänen musste Marhold sich immer wieder verabschieden und immer wieder neue Erkenntnisse und Vorgaben einbauen. Dennoch bleibt der Mann optimistisch: „Ich hoffe ja, dass wir im Oktober 2023 einzugsbereit sind.“ Julia Schmidt, Leiterin Vertrieb in der Specht-Gruppe, hört das gerne, die Fäden in Sachen Wohnungsvergabe laufen bei ihr zusammen. Erste Anfragen gebe es bereits, weitere dürfen folgen. Ein Bauschild soll die Wohn-Optionen präsentieren und mit einem Informationstermin wollen die künftigen Betreiber das Wohnprojekt mit seinen Wohnungen in Größen von 35 bis knapp 80 Quadratmetern Interessierten vorstellen, genauer erläutern, welche Einheiten barrierefrei und welche behindertengerecht sind. Verbindende Elemente sind Gemeinschaftsräume für Begegnungen. Im „Wohnpark Fritz Weber“ wohnen kann man im Eigentum oder zur Miete.

Für Heinrich Kammacher, Bürgermeister der Samtgemeinde Kirchdorf, ist das Projekt eine Bereicherung: „Ich freue mich, dass sich auch für Projekte im ländlichen Raum Investoren finden. Viele ältere Menschen vereinsamen und dieses Projekt gibt ihnen eine Chance, selbstbestimmt und in Würde alt zu werden.“ Obendrein biete der Verkauf der Altimmobilie jungen Familien die Chance auf etwas Eigenes.

Ansprechpartnerin Julia Schmidt Tel. 04 21 / 84 00 11 72 E-Mail: j.schmidt@spechtgruppe www.spechtgruppe.de