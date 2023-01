Große Feier zum Abschied von Lehrerin Elke Grabow in Kirchdorf

Als Überraschungsgäste nahmen einige der ersten Schülerinnen und Schüler teil, die Elke Grabow unterrichtete: Schulleiterin Katrin Gerken mit Diana Schumacher, Silvia Kaulfers, Caroline Uedemann, Elke Grabow, Matthias Falldorf, Saskia Schmedecker und dem Ehemann der frischgebackenen Ruhständlerin, Alexander Grabow (von links). © Kropf

Kirchdorf – Mit dem afrikanischen Begrüßungslied „Salibonani“ hießen die Kinder und das Kollegium Elke Grabow in der Turnhalle der Grundschule Kirchdorf zu ihrer Verabschiedung in den Ruhestand willkommen. Inmitten der Kinder war für sie ein Ehrenplatz vorbereitet, von wo aus sie das Programm aus Ansprachen und Musikbeiträgen aller Jahrgänge verfolgen konnte, die ihr zu Ehren vorgetragen wurden. Eine zum Anlass gestaltete Kerze leuchtete hinter dem Rednerpult.

Schulleiterin Katrin Gerken, die schon 1991 als Drittklässlerin ihre erste Begegnung mit Elke Grabow bei einer Klassenfahrt hatte, hob in ihrer Ansprache Grabows Fähigkeit hervor, andere Menschen zu begeistern. Sie habe das Schulleben in Kirchdorf 38 Jahre lang, zusätzlich zu ihrem Unterricht, durch die Organisation von Thementagen und Schulgottesdiensten bereichert, ihr Schwerpunkt seien immer der Musikunterricht und Religion gewesen. Es gebe auch kaum einen Posten in der Schule, den Elke Grabow noch nicht ausgefüllte hätte, sei es der einer Fachkonferenzleiterin, Personalrätin oder die Mitarbeit im Schulleitungsteam. Die Schule sei, so Gerken, Grabows Leidenschaft gewesen, nicht nur ihre Arbeitsstelle.

„Heute hier, morgen dort“ sang der Chor der Lehrkräfte. © Kropf

Das bestätigten auch die Gäste, alle ehemalige Schülerinnen und Schüler, deren Kinder aktuell die Grundschule Kirchdorf besuchen. Sie traten zwischen den Vorträgen der Schülerinnen und Schüler ans Mikrofon.

Matthias Falldorf gehörte zu Elke Grabows ersten Schülern. Er hatte seine Schulmappe aus dem Jahr 1987 dabei und konnte so Einzelheiten berichten, die anders schon lange in Vergessenheit geraten wären. Auch Saskia Schmedecker gehörte zu den ersten Kindern, die Grabow unterrichtet hatte, und schwärmte von ihrer Grundschulzeit bei der Lehrerin. Zu Ferienbeginn, so habe man ihr erzählt, soll sie geweint haben, weil sie eine Zeit lang nicht zur Schule gehen konnte.

Grußworte sprachen die Personalrätin Lea Varenkamp sowie Silvia Kaulfers, Caroline Uedemann und Diana Schumacher. Sie hoben, wie auch die anderen Redner, die Herzenswärme, Empathie, Geduld, Toleranz und viele weitere positive Eigenschaften hervor, die sie von Elke Grabow in Erinnerung haben. Es wurde immer viel gesungen, ohne Gitarre ging es nicht.

Die Zweitklässler dankten Elke Grabow mit einem Lied. © Kropf

Und ohne Gitarre ging es auch bei der Verabschiedung nicht, mehrere Lehrkräfte griffen zum Instrument, um die Liedvorträge zu begleiten. „Singen ist ‘ne coole Sache“, sangen die Drittklässler. Die Klasse 1a hatte die Einzelvorträge mit „Viel Glück und viel Segen“ eröffnet, die Zweitklässler sangen zur Melodie von „Danke“ einen anderen Text: „Danke, wir danken Dir, Frau Grabow, danke“. Der Chor der Lehrkräfte trat erstmalig auf mit „Heute hier, morgen dort“, und die Jahrgangsstufe 4 beendete den musikalischen Reigen mit dem Loblied „Laudato si’, mi’ Signore“.

Nach dem Auszug der Schülerinnen und Schüler aus der Turnhalle bildeten alle ein langes Spalier, das Elke Grabow durchschritt. „Es geht auch ohne mich weiter“, sagte sie abschließend, „aber wenn ich eingeladen werde, komme ich gerne wieder.“ Spätestens beim Orgelprojekt wird sie wieder dabei sein, da ist sich das Kollegium sicher.