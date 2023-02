Große Auswahl lockt in die Wehrblecker Sporthalle

Von: Katrin Fiedler

Beim Frauenflohmarkt präsentierten Jule und Merle Moll aus Ehrenburg ihr Angebot. © Katrin Fiedler

Wehrbleck – Ein voller Erfolg war auch dieses Mal der Wehrblecker Frauenflohmarkt, der (fast) unter Ausschluss der Männer stattfand.

„Die Männer werden vorn abgegeben”, lachten Swantje Diepholz und Caroline Schulz-Schwenker. Die beiden Organisatorinnen der Veranstaltung sind zufrieden. „Vorn” ist in diesem Fall das Vereinsheim des SV „Falke“ Wehrbleck, dessen Mitglieder normalerweise in der Sporthalle trainieren und in deren Vereinsheim nun Getränke ausgeschenkt wurden. An diesem Freitagabend hatten jedoch die Frauen die Herrschaft über das Gebäude übernommen und boten an 36 Ständen an, was „Frau“ eben so braucht, übrig hatte oder was lange nicht benutzt wurde: Schuhe, Handtaschen, Bücher, Kosmetik, Schmuck, selbst gestrickte Socken, festliche Abendkleider oder ganz normale Alltagsbekleidung. Die Reihen in der bis auf den letzten Meter belegten und mit Teppichboden ausgelegten Halle waren gefüllt mit Dingen, die das Frauenherz höher schlagen lassen. Den Hunger stillten die Burger aus dem Aue-Grill Foodtruck vor der Halle.

„Für zehn Euro Standgebühr gibt es 3,50 Meter Ausstellfläche und einen Sekt. Die meisten Frauen haben einen langen Tisch und einen Kleiderständer, um ihre Sachen zu präsentieren. Wir haben das vor einigen Jahren von unseren Vorgängerinnen übernommen und freuen uns immer wieder über die gute Stimmung und die Begeisterung, gemeinsam etwas machen zu können.“ Auch der Kinderflohmarkt am Folgetag komme immer gut bei den Leuten an, berichtete Swantje Diepholz. Zweimal im Jahr, jeweils im Frühjahr und Herbst, haben Frauen aus den Wehrbleck und den umliegenden Gemeinden die Möglichkeit, sich per Mail oder Facebook für diese Verkaufsstände anzumelden. „Wir haben aber auch Flyer ausgelegt und kleine Plakate. Die Plätze sind allerdings aber immer sehr schnell vergeben. Schnell sein lohnt sich also”, sagte Swantje Diepholz weiter.

Auch Caroline Schulz-Schwenker hatte einen Stand. © Katrin Fiedler

Einen dieser begehrten Plätze hatte Katharina Lischke aus Wehrbleck ergattert. „Ich hatte nach der Schwangerschaft einiges an Sachen übrig. Auch diese Armbänder hier sind zu schade, um im Schrank zu liegen. Einige davon gebe ich umsonst mit dazu. Ich freue mich, wenn sie eine neue Besitzerin finden. Meine Standgebühren hatte ich schnell wieder drin und die Atmosphäre hier ist toll”, freute sie sich und zeigte auf zwei Reihen funkelnde Armbänder, die auch sofort die Blicke von zwei jungen Interessentinnen auf sich zogen.

Auch die Geschwister Jule und Merle Moll aus Ehrenburg konnten sich einen Ausstellungstisch sichern. „Wir wollten das schon immer mal machen, und dann haben wir alles mitgebracht, was wir lange nicht mehr angezogen haben. Die Sachen sind in Ordnung und vielleicht können sich die anderen Frauen daran erfreuen.” Lachend präsentierten die beiden jungen Frauen Schals, Tücher, Pullis und Hosen. „Die Schals und Tücher sind bei dieser Jahreszeit noch besonders gefragt”, berichtete Merle Moll.

Neues Spielzeug gab es für die Brüder Piet und Jasper. © Katrin Fiedler

Über regen Zulauf freuten sich die beiden Organisatorinnen auch am Samstag beim Kinderflohmarkt. Wieder waren alle 36 Stände belegt mit allem, was Kinder mögen und brauchen: Gebrauchte Kinderbekleidung, Spielzeug, Bücher für die Kleinsten und Babyausstattungen wechselten hier für kleine Beträge den Besitzer.