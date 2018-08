50 Jahre Freibad Barenburg: Goldenes Jubiläum dank ehrenamtlichem Einsatz

Barenburg - „Das Barenburger Freibad ist seit 50 Jahren unser Mittelpunkt: Es ist ein Ort, um Sport zu treiben, das Wetter zu genießen und Leute zu treffen“, sagte Bürgermeister Hermann Dencker bei der Jubiläumsfeier am Samstag.

Er dankte den Ideengebern und allen, die ihre Freizeit in den Aufbau von Neuanlagen und die fortlaufende Renovierung investiert haben. Das Freibad habe eine Strahlkraft, die weit über die Gemeinde hinausgehe. Sein Lob galt insbesondere dem Förderverein um Vorsitzenden Klaus Parakenings: „Ohne euch gäbe es das Bad schon lange nicht mehr.“

Auch Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher stellte das ehrenamtliche Engagement in den Mittelpunkt: „Andernorts werden Schwimmbäder geschlossen, weil der Betrieb wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist – auch in großen Städten. Wir zeigen hier, dass es anders geht.“ Dass die 8 000-Einwohner-Samtgemeinde Kirchdorf zwei Freibäder vorhalte, sei ohne Beispiel.

+ Mit einem Scheck der Barenburger Theatergruppe über 1 .500 Euro überraschte Hans-Jürgen Habelmann (Vierter von links) die Mitglieder des Fördervereins Freibad Barenburg, hier Werner Sachs, Tim Witte, Klaus Parakenings und Michael Müller (von links). © Kurth-Schumacher Zum Leitbild der Kommune gehöre, dass jedes Kind schwimmen lernt: „Durch den guten Zusammenhalt haben wir den Betrieb, trotz personeller Engpässe, auch in diesem Sommer aufrechterhalten können.“ Nach dem Ausfall von Roland Gomille waren Marcel Jörg (Aufsicht) und der Kirchdorfer Schwimmmeister Thomas Arkenau (Schwimmkurse) eingesprungen.

Kammacher appellierte an die Freunde des Barenburger Freibads, das Engagement weiterhin zu pflegen und damit der nachfolgenden Generation Vorbild zu sein. Hans-Jürgen Habelmann, Vorsitzender der ebenfalls 1968 gegründeten Theatergruppe, überraschte den Förderverein mit einem Scheck über 1500 Euro – Geldgeschenke, die die Theaterspieler zu ihrem „Goldenen“ erhalten hatten und der Inhalt der Spendendosen.

Detlef Meier, Marlo Rethorn, Maik Witte und Ralf Hische haben die 50-jährige Geschichte des Freibads in einer Chronik zusammengefasst, die sie zum Kauf anboten. Der Förderverein hatte am Jubiläumswochenende für Besucher aller Generationen ein buntes Programm zusammengestellt: am Samstag Kaffeetafel, Grillbüfett, Cocktailbar, Hüpfburg, Schminkstand, Disco sowie Spiele zu Land und zu Wasser, am Sonntag einen Gottesdienst und Auftritte des Männergesangvereins und des Duos „2-Live“. Das für Samstag geplante Feuerwerk fiel aufgrund der Trockenheit aus.

Neptun vollzieht Zeremonie

Letztmalig inspizierte „Neptun“ das Barenburger Freibad. Er bescheinigte den Verantwortlichen: „Ihr habt alles top im Griff.“ Nach guter Tradition schickte er seine Häscher los, um potenzielle Täuflinge auszumachen. Den ersten, den diese schnappten, war Lars Röper.

In voller Montur unterzog er sich dem traditionellen Prozedere: Assistiert von Nixe Dorina Müller erhielt er von Neptun die traditionelle Sahnerasur. Nach der Stärkung mit „Spinnentrunk“ landete Röper als „Alter Seehund“ im Becken. Ihm folgten unter anderem ein „Müder Pottwal“, eine „Dralle Qualle“ und eine „Sexy Seekuh“. Nach der Taufzeremonie verschwand Neptun in den Fluten – für immer. „Die Sache ist ab sofort Geschichte, aber wir werden uns etwas Neues ausdenken“, versprach Klaus Parakenings.

mks