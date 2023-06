Glockenturm in Bahrenborstel pausiert jetzt nachts

Kleine grüne Oase: Der Platz mit dem Glockenturm in Bahrenborstel, wie er aktuell aussieht. © Matthias Stelloh

Bahrenborstel – Die Technik sollte auf den neusten Stand gebracht werden beim Glockenturm, in der Ortsmitte von Bahrenborstel. Dessen Glocke läutet seit dem 11. Juli 1965 jede halbe Stunde, jede volle Stunde, Viertel vor zwölf zum Mittag und um 18 Uhr nochmal besonders lange – dann ist früher Feierabend auf den Feldern gewesen. Läutete, müsste es jetzt heißen.

Denn: „Wir haben uns gefragt, ob man die Technik so schalten kann, dass wir den Turm auf eine Nachtruhe setzen können“, erklärt Bürgermeister Matthias Stelloh. Siehe da: Das geht. Nun ist der Glockenturm in der Zeit von 22 bis 6 Uhr stumm.

„Und keiner hat’s gemerkt“, muss Stelloh amüsiert feststellen. Nein, beschwert hatte sich keiner. Die Anwohner hören es längst nicht mehr. Aber der Glockenschlag auch des Nachts bleibt nun aus. Bürgermeister und Rat haben das Thema nicht erst an die große Glocke gehängt, sondern den Auftrag zur technischen Überholung des historischen Bauwerks gegeben. Und diese neue Technik lässt nun auch Ruheintervalle zu. Bürgermeister Matthias Stelloh gab diese Neuerung in der jüngsten Ratssitzung bekannt.

Die Geschichte des Glockenturms hat Archivarin Irmgard Krebs, selbst Anwohnerin, recherchiert: Der Bau geht auf die Familie Tecklenborg zurück. Jenny und Wilhelm Tecklenborg waren einst Jagdpächter in Bahrenborstel und die Familie besitzt bis heute eine Jagdhütte in einem Waldstück an der Heerder Straße.

Jenny und Wilhelm Tecklenborg im Jahr 1936. © Irmgard Krebs

Wilhelm Tecklenborg war der Sohn des Reeders und Werftbesitzers Eduard Tecklenborg. Berühmte Segelschiffe wurden bis 1928 auf der Tecklenborg-Werft gebaut. Von 1925 bis 1937 war Wilhelm Tecklenborg Teilhaber von Carl F.W, Borgward und baute mit ihm zusammen die „Hansa Lloyd Motorenwerke, Borgward und Tecklenborg“ Automobilfabrik in Bremen auf.

„Während des Krieges hielt sich die Familie Tecklenborg überwiegend in der Jagdhütte in Bahrenborstel auf und auch in den späteren Jahren wurde das gute Verhältnis zu den Bahrenborstelern gepflegt“, berichtet Irmgard Krebs.

Als der einzige Sohn Gerdt Eduard Tecklenborg während des Zweiten Weltkrieges 1943 auf Kreta fällt, ehren seine Eltern ihn durch die Gründung einer gemeinnützigen Stiftung. Die finanzielle Grundlage entfällt jedoch mit der Geldentwertung bei der Währungsreform 1948.

Über die Restsumme verfügte die Gemeinde Bahrenborstel. 1955 wurden 2 000 DM für die Errichtung des neuen gemeindeeigenen Friedhofes ausgegeben. 1964 beschloss der Rat, das restliche Geld zum Guss einer Glocke und für den Bau eines Glockenturmes zu verwenden, um an den Sohn des Hauses Tecklenborg zu erinnern. Die Wilhelmshütte Bockenem goss die Glocke 1964 und ein Glockenschlag leitete die feierliche Weihe ein, die Pastor Steinwede am 11. Juli 1965 durchführte.

Die Glockenturmweihe in Bahrenbostel am 11. Juli 1965. Links, stehend, Pastor Steinwede, rechts Bürgermeister Theo Seiker. © Irmgard Krebs

Die Glocke solle nicht nur an Kriegszeiten erinnern, sondern die Zeit ansagen und die Verstorbenen in den Frieden geleiten. Verstirbt ein Mitglied aus der Gemeinde, so wird zu dessen Gedenken um 13 Uhr zehn Minuten lang die Glocke geläutet. Um 11.45 Uhr wird an die Mittagspause erinnert, um 18 Uhr an den Feierabend: „Da die meisten Bahrenborsteler zu der Zeit in der Landwirtschaft tätig waren und selten eine Armbanduhr bei der Arbeit trugen, wussten sie immer, wann es Zeit war, ihre Arbeit auf Feld und Hof zu unterbrechen, um die Mahlzeiten einzunehmen“, erklärt Irmgard Krebs. Auch jeder Sonntagmorgen wird um 8 Uhr mit längerem Glockenklang begrüßt. Das gilt übrigens auch für den Glockenturm in Holzhausen. „Da läutet die Glocke morgens um 8 Uhr etwa eine Viertelstunde lang. Da schläft man nicht mehr ein. Da ist man wach“, sagt Stelloh. Auch die Technik am Holzhausener Glockenturm soll überprüft werden. „Zu einer schönen Tradition ist es außerdem geworden, dass am Ende eines jeden Jahres, in der Silvesternacht um Punkt Mitternacht, das Läuten der Bahrenborsteler Glocke weithin zu hören ist, um das neue Jahr damit feierlich zu begrüßen“, berichtet Irmgard Krebs.

Mittlerweile hat der Heimatverein auch eine Stele dort aufgestellt, mit einer kurzen Zusammenfassung der Geschichte der Glocke.

Eine ausführliche Version hat Irmgard Krebs für eine Publikation des Kreismuseums Syke gefertigt.