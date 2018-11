„Glaube als Schlüssel zu Gottvertrauen“

Varrel - Es sei nicht immer leicht gewesen, und er verlasse Varrel mit gemischten Gefühlen. Pastor Norbert Preibusch führte „die Einfälle des Kirchenkreises mit dem Stellenplan“ an und: Er müsse sich die Frage stellen, wie es weitergeht, wenn die Kräfte aufgebraucht scheinen. Es ging weiter, sagte Pastor Preibusch bei seinem letzten Gottesdienst in Varrel. Er predigte – gegen seine Gewohnheit – von der Kanzel aus, da in der gut gefüllten Kirche etliche Besucher auf der Empore Platz gefunden hatten.

Früher war vieles besser, sagte er, jedes Dorf hatte seinen eigenen Pastor. Der moderne Datenschutz erschwere die öffentliche Bekanntgabe von wichtigen familiären Ereignissen und trage so dazu bei, dass die Gemeinden zerbröseln. Preibusch hatte seine Predigt am Reformationstag auf den Psalm 46 gestützt, den Martin Luther zur Grundlage seines Liedes „Ein feste Burg ist unser Gott“ genommen hat. Der Glaube sei der Schlüssel zu Gottvertrauen. Gottes Liebe in Wort und Tat weiterzugeben sei ihm, so Preibusch, in Varrel und Barenburg mal mehr, mal weniger gut gelungen.

Nach der Predigt verabschiedete die stellvertretende Superintendentin Ilka Strehlow aus Barnstorf den Varreler Pastor. Viel Arbeit eines Pastors finde in der Öffentlichkeit statt, vieles mache er aber auch im Verborgenen. Sie gab Preibusch frei vom Dienst in der Gemeinde und forderte diese auf: „Achtet den Dienst, den dieser Pastor für euch getan hat.“ Der Vakanzvertreter, Pastor Horst Busch, stellte sich vor, hatte bereits an je einer Kirchenvorstandssitzung in Varrel und Barenburg teilgenommen. Er kündigte an, dass Diakon Rüdiger Fäth den Gottesdienst am Sonntag, 4. November, in Varrel leiten werde. Der Posaunenchor Varrel (Leitung: Heinrich Müller) und der Kirchenchor (Leitung: Claudia Kienz) gestalteten, gemeinsam mit Elke Grabow an der Orgel, den musikalischen Teil des Gottesdienstes.

Uwe Wiegmann, Vorsitzender des Kirchenvorstandes in Varrel, dankte für die Zusammenarbeit, in der man alle Stolpersteine gemeinsam weggeräumt und manches Neue geschaffen habe. Er nannte das Toilettenhäuschen am Friedhof, den Umbau der Leichenhalle, die Neugestaltung der Küche und der Kirchentür und die Vorplanung zur Neugestaltung des Denkmalsplatzes im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt. Er regte eine Wochenendfahrt nach Konradsreuth in Franken an, um Preibusch in seiner neuen Gemeinde zu besuchen.

Irmtraud Sudmann, Vorsitzende des Kirchenvorstandes Barenburg, dankte für „wunderschöne Gottesdienste“ in den elf Jahren, die Preibusch in Barenburg wirkte. Varrels Bürgermeister Heinrich Hustedt erinnerte an Preibuschs Mitwirken beim Nikolausmarkt und der Dorferneuerung. Der scheidende Pastor werde in guter Erinnerung bleiben. Wehrblecks Bürgermeister Heinrich Schwenker, selbst viele Jahre im Kirchenvorstand tätig, überbrachte Grüße der Samtgemeinde Kirchdorf. Das verbundene Pfarramt Barenburg-Varrel habe eine umfangreiche Arbeit erfordert. Er erinnerte an Gottesdienste im Grünen, die in Wehrbleck stattfanden, und hob hervor, dass Pastor Preibusch immer bei den Kranzniederlegungen in Wehrbleck beim Volkstrauertag beteiligt gewesen sei. Elke Ahrens dankte seitens des DRK-Ortsvereins Varrel für die Unterstützung, für die Nutzungsmöglichkeit des Pfarrhauses zur Seniorenarbeit und Bastelarbeiten.

Auch Ilka Strehlow ergriff noch einmal das Wort und überreichte Norbert Preibusch ein Geschenk der Kollegen des Kirchenkreises. Alle anderen Redner hatten ebenso Geschenke mitgebracht, darunter zwei Körbe mit Wegzehrung für die Reise zum neuen Wirkungsort.

Pastor Preibusch dankte für die netten Worte und Geschenke, besonders aber für die Begleitung, das Mitgetragensein und Miteinander bei Anlässen wie Trauer und Geburt.

„Wir werden uns wiedersehen“, rief er zum Schluss aus. Der Kirchenvorstand lud alle zu einem Imbiss ein, und so hatten die Gemeindeglieder Gelegenheit, mit ihrem scheidenden und dem ihn vertretenden Pastor einige Worte zu wechseln. - gk