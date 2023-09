Getötete 17-Jährige in Barenburg: Kirche ermöglicht „persönliches Abschiednehmen“

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Die Trauer ist groß, die Tätersuche läuft: Weiterhin ist unklar, was mit dem getöteten 17 Jahre alten Mädchen in Barenburg geschehen ist.

Barenburg/Kirchdorf – Ein 17-jähriges Mädchen will am frühen Sonntagabend noch eine Runde mit ihren Inline-Skates fahren – und kehrt nicht zurück. Sie wurde getötet, wird am Montagabend bekannt. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren und bittet Zeugen um Hinweise.

Trauergottesdienste für getötete 17-Jährige in Barenburg am Dienstag und Mittwoch

Die Straße zwischen Kirchdorf und Barenburg, „Schwarzer Dieken“, wird gerne genutzt für die Freizeitaktivitäten und ist entsprechend frequentiert, besonders an lauen Sommerabenden wie am Sonntag, 10. September. Als das Mädchen nicht nach Hause zurückkehrt, machen die Eltern sich auf die Suche. Ein Radfahrer sieht das Mädchen in einem Graben neben der Straße und ruft die Polizei.

Am Schwarzen Dieken zwischen Kirchdorf und Barenburg ist die 17-Jährige tot aufgefunden worden. © Wendt, Sylvia

„Nein, es war kein Sexualdelikt. Das Mädchen war vollständig bekleidet“, betont Thomas Gissing, Pressesprecher der Polizei auf Anfrage dieser Zeitung. Und nach der Obduktion in der Rechtsmedizin Hannover werde auch ein Unfalltod ausgeschlossen, erklärt Gissing. Hinweise auf die Tatausführung gibt es aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Auffindeort auch der Tatort ist.

Die Straße Schwarzer Dieken ist ein viel befahrener Freizeitweg, der insbesondere von Radfahrerinnen und Radfahrern gern genutzt wird. © Wendt, Sylvia

Das Mädchen sei allein unterwegs gewesen, sei diese Tour bereits des Öfteren gefahren. Ob sie unterwegs irgendwo einkehren wollte, das sei nicht bekannt. Um Hinweise wird dingend gebeten: Wer hat das 1,70 Meter große Mädchen, bekleidet mit einer kurzen dunklen Hose und einem hellen T-Shirt am Sonntagabend zwischen 18 und 19 Uhr im Bereich der Straße „Schwarzer Dieken“ gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter 05441/9710 entgegen.

Trauerbücher für 17-jähriges getötetes Mädchen in der St. Nikolai-Kirche in Kirchdorf

Das junge Mädchen wurde 2020 in Kirchdorf konfirmiert. Die evangelische Kirchengemeinde hat für Dienstag und Mittwoch, jeweils um 18 Uhr einen Gottesdienst in der St. Nikolai-Kirche in Kirchdorf geplant. „Auch wird unsere Kirche gerade für das persönliche Abschiednehmen hergerichtet“, teilt Pastor Jochim Bachhofer mit. Die Kirche wird in den kommenden Tagen von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein. Es werden Trauerbücher ausliegen.