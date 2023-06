Geschichtsforscher Werner Böckelmann feiert 90. Geburtstag

Von: Sylvia Wendt

Werner Böckelmann feiert heute seinen 90. Geburtstag. © S. Wendt

Sulingen – Der PC läuft: Ein Mausklick genügt – und Werner Böckelmann ist mittendrin in einem neuen Projekt. 90 Jahre alt wird er am 28. Juni. 90 Jahre, in denen er zuletzt die eine oder andere gesundheitliche Hürde nehmen musste.

Viele Jahre hat Werner Böckelmann das Archiv der Samtgemeinde Kirchdorf geleitet und es gibt kaum jemanden, der das Eintauchen in die Katakomben der Geschichte so einfach anmuten lässt. Vieles ist heute online möglich, was ihn früher Fahrten in die diversen Bibliotheken hat unternehmen lassen.

Seine Frau Annelore hat ihn immer machen lassen. Dass das Paar vor vier Jahren aus dem Haus in Wehrbleck umgezogen ist in eine Wohnung mitten in der Sulinger Innenstadt ist beider Gesundheit geschuldet. 6 600 Quadratmeter Haus und Hof mussten reduziert werden auf einen Bruchteil und es ist ein Glück, dass Werner Böckelmann seine Sammlung digitalisiert hat. Sein Wissen, seine Unterlagen sind in unzähligen Ordnern gespeichert, die sich auf dem Computer finden.

Kaum eine Chronik in den zurückliegenden 20 Jahren, für die Werner Böckelmann nicht erhebliche Beiträge geleistet hat. Doch der Blick in die Geschichte hat seinen eigenen geschärft: „Ich ermahne die Leute, dass die Chronik nur ein Rückblick ist. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in der Gegenwart bleiben. Denn: Was heute geschehen ist, ist morgen Geschichte.“

Bewegt ist auch die Geschichte von Werner Böckelmann, geboren am 28. Juni 1933. Er beginnt seine eigenen Biografie mit dem Eintritt ins Berufsleben im Alter von 14 Jahren im Jahr 1947, als Sägeblattschärfer in der Werkzeugmacherei einer Firma in Menden im Sauerland. Der Jubilar macht eine Ausbildung zum Rohrzieher. Früh ist er in der Gewerkschaft engagiert – und singt. Zunächst im Werkschor, dann auch im Männergesangverein des Ortes.

1955 wechselt Werner Böckelmann den Beruf: Er macht eine Landwirtschaftslehre in Neustadt am Rübenberge. Hier gründet er eine Landjugendgruppe, singt im dortigen Männergesangverein, wechselt dann auf einen Hof in Grindau. 1958 wird er als Lehrer angestellt in der Deula-Schule in Liethe.

1960: Hochzeit mit Annelore. Das Paar zieht nach Gilten im Kreis Fallingbostel, 1963 nach Nienburg, 1964 nach Erichshagen. Die Jägerschaft wird ein neues Interessengebiet, geschichtlich befasst sich Werner Böckelmann mit dem „Amt Wölpe“. 1965 ein beruflicher Wechsel: Werner Böckelmann eröffnet seine eigene Fahrschule in Erichshagen, ist als Werkslehrer nebenberuflich an der Landwirtschaftlichen Schule in Neustadt am Rübenberge tätig. Bis 1971 erteilt er Verkehrserziehungskurse abends in Freistatt, wechselt 1972 als Lehrer nach Freistatt und schließt die eigene Fahrschule. Für die Meisterprüfung in der Landwirtschaft, die er nebenberuflich ablegt, muss er 1975 eine Dorfchronik vorlegen. Werner Böckelmann schreibt über Mehlbergen. 1975 zieht die Familie – ein Sohn und eine Tochter werden dem Paar geschenkt – nach Wehrbleck um. 1994 wird Werner Böckelmann in den Ruhestand verabschiedet.

Immer wieder ist der Jubilar engagiert dort, wo er lebt und arbeitet, ist Mitglied in Vereinen – und, wenn es die nicht gibt, deren Gründungsmitglied. Dazu zählt in Wehrbleck zum Beispiel der Verschönerungsverein.

Gesellige Termine stehen immer wieder im Kalender, neben vielen Aktionen, die dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Dass sich Werner Böckelmann auch kommunalpolitisch einbringt, ist eine nur logische Konsequenz.

Das aktive „Mitmischen“ ist eines der Kennzeichen von Werner Böckelmann. Und so ist es wenig verwunderlich, dass all jene Vereine, deren Mitglied er ist, in die er sich mit Elan und Ideen eingebracht hat, ihn ehren, auszeichnen, ihm danken für sein Wirken, als er sich zurückzieht aus der vordersten Reihe der Aktiven. 2005 wird Werner Böckelmann das Verdienstkreuz am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens verliehen.

Die Familie, mittlerweile ergänzt um drei Enkel, kommt zur kleinen Geburtstagsfeier zusammen.