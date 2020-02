Geschichten über Begegnungen mit den Musikstars

Jürgen Rau und Richard Rossbach erzählen „Rocktales“ im Varreler Küsterhaus

+ Jürgen Rau und Richard Rossbach erzählten und spielten imKüster zahlreiche „Rocktales“. Foto: Gerhard Kropf

Varrel – Eine Stimme aus dem Off kündigte die beiden Künstler an, die sich mit Gitarre und Akkordeon auf den Weg zur Bühne im Küsterhaus Varrel machten. Jürgen Rau und Richard Rossbach, mittlerweile im Rentenalter, haben sich ihr ganzes Berufsleben mit Musik befasst: Rau im Management und Marketing bekannter Schallplattenfirmen, Rossbach als Produzent, Komponist und als Musiker. So lernten beide zahlreiche Stars der Rock-Szene kennen, arbeiteten mit ihnen zusammen, konnten hinter die Kulissen schauen und hatten manches erzählenswerte Erlebnis. Davon berichteten sie gut drei Stunden lang im Küsterhaus, zwischen den Geschichten sangen und spielten sie die bekanntesten Songs. „Plattenfuzzi“ Richard Rossbach (O-Ton Jürgen Rau), gelernter Kirchenmusiker, spielte dabei diverse Instrumente: Neben dem schon erwähnten Akkordeon kamen ein Keyboard, eine Bach-Trompete, ein Kazoo, eine Klarinette und eine Gitarre zum Einsatz. Jürgen Rau erzählte von seinen Begegnungen mit Bob Dylan, der in einer Nacht ein komplettes Album einspielte, und sie präsentierten seinen größten Hit: „Blowin’ in the wind“.