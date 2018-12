Heike Baake: Geschichten, die zu Herzen gehen

Kirchdorf - Über einen vollen Saal freute sich die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Kirchdorf, Conny Witte, am Sonntag, als sie die Gäste im Dorfgemeinschaftshaus begrüßte. Die Veranstaltung zum 1. Advent habe eine lange Tradition in Kirchdorf und beginnt immer mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken, zu dem es natürlich auch Torten gab.

Die Autorin Heike Baake, die sich dem Publikum vorstellte, hatte sich vorher im geöffneten Heimatmuseum umgeschaut und zeigte sich tief beeindruckt von dem, was dort ausgestellt ist. Sie wohne in Dedensen in der Region Hannover und habe vor 22 Jahren angefangen zu schreiben, meist Geschichten, wie sie in ihrem Dorf zwar nicht passiert sind, aber jederzeit passieren könnten.

Zuerst schrieb sie für den Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeinde, heute schreibt sie auch für die Hannoversche Allgemeine Zeitung und ist Redakteurin des lokalen Senders radio leinhertz 106,5. Seit 2011 liest Heike Baake öffentlich eigene Texte, und hat diese Veranstaltungen als „Lesungen mit Herz“ überschrieben. Für Kirchdorf hatte sie Geschichten ausgesucht, die die Besucher berühren und verzaubern und in Weihnachtsstimmung versetzen sollten.

Die Geschichten waren vielmehr Briefe, die zu Weihnachten geschrieben wurden wie der von Jonny, mit dem Baake die Lesung eröffnete. Jonny schreibt aus dem Gefängnis an seinen Sohn, und ein vielbeschäftigter Vielflieger möchte im Flugzeug seiner Mutter einen Brief schreiben, findet aber keine Worte, denn das hat bislang immer seine Sekretärin für ihn erledigt. Alle Gäste hatten eine kleine Tüte auf ihrem Platz vorgefunden, und nach jeder Geschichte konnten die Gäste ein kleines Geschenk darin aufbewahren.

Ein Schneeball aus Watte symbolisierte den Schneemann, den Vater Jonny und Sohn eines Tages wieder gemeinsam bauen werden, ein Plätzchenrezept erhielten die Gäste nach der Geschichte vom Vielflieger, der schließlich Termin Termin sein lässt, seine Mutter besucht und dann gemeinsam mit ihr die Lieblingsplätzchen isst. Ein weißes Herz verkörperte das große Herz von Oma Tilda, Glitter, ein Schokoladenweihnachtsmann, ein rotes Herz, ein glitzernder Stern und weitere Symbole füllten schließlich die Tüte. Die Zuhörer nahmen die Symbole berührt entgegen und gerne als Erinnerung an diese Lesung mit nach Hause.

