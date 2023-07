Gero Enders tritt zurück als Freistätter Bürgermeister

Von: Harald Bartels

Seit dem 7. Juli ist Gero Enders nicht mehr Bürgermeister der Gemeinde Freistatt. © Bartels

Freistatt – Gero Enders ist nicht mehr Bürgermeister der Gemeinde Freistatt: Am 7. Juli übergab er Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher seine schriftliche Rücktrittserklärung aus dem Gemeinderat und besiegelte damit auch den Abschied aus dem Amt. Seit 2001 hatte der heute 55-Jährige dem Gemeinderat angehört, 2006 trat er die Nachfolge von Wilhelm Kolwei als Bürgermeister an.

Am 3. Juli informierte Enders den Samtgemeindebürgermeister über seine Rücktrittsabsicht und erörterte mit ihm das weitere Vorgehen, am 4. Juli sprachen beide mit den beiden stellvertretenden Bürgermeistern Andreas Lüschow und Frank Kruse – und am 6. Juli bildete ein Dienstgespräch mit Kammacher den Rahmen, um auch die übrigen Ratsmitglieder in Kenntnis zu setzen. Enders: „Es ist sehr schön, dass vorher nichts nach außen gedrungen ist.“

Der Entschluss zum Rücktritt kam nicht plötzlich: „Mit dem Gedanken bin ich etwa ein Vierteljahr ,schwanger gelaufen‘. Aber das hat nichts mit dem Rat zu tun, das ist mir wichtig“, betont Gero Enders. Vielmehr hätten sich beruflich in seiner Position als Leiter des Naturschutz- und Landschaftspflegebetriebes in Freistatt immer mehr Aufgaben und Herausforderungen ergeben, die zu bewerkstelligen seien. „Man macht sich Gedanken, ob man noch alles hinbekommt, den Zeit ist wertvoll und kostbar. Die Haut ist auch dünner geworden, und ich merke auch bei vielen anderen, dass sie ,angefasster‘ geworden sind.“ Zum Nachdenken habe ihn auch sein Kirchdorfer Amtskollege Holger Könemann gebracht, der sich eine Auszeit für eine mehrwöchige Radtour nahm (wir berichteten). Alles führte letztlich laut Enders zu einem eindeutigen Ergebnis. „Es ist das Gefühl entstanden: Ich gehöre da nicht mehr hin, weil ich dem nicht mehr gerecht werden kann, wofür ich mal gewählt worden bin.“ Weiterzumachen wäre dem Rat und der Bevölkerung gegenüber nicht fair gewesen, betont er. Auch das Jubiläum – die Gemeinde Freistatt feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen – war kein Grund, den Rücktritt zu verschieben, denn „im nächsten Jahr wäre wieder ein anderer Grund gekommen.“

Auf seine Amtszeit blickt Enders positiv zurück: „Es hat schon Spaß gemacht. Manches war auch wirklich ärgerlich, aber das war der kleinere Teil.“ Das erste große Thema gleich zu Beginn war die Schließung des Freibades: „Aus wirtschaftlicher Sicht war das unumgänglich, aber heute würden wir das vielleicht anders machen, weil damit auch ein Treffpunkt verloren gegangen ist.“ Gerne erinnert er sich an Bürgerversammlungen und Osterfeuer, und „es war schön, durch den Ort zu fahren und mit Leuten ins Gespräch zu kommen.“ Dass immer Zuhörer bei den Ratssitzungen dabei waren, wertet er als angenehmes Interesse am Geschehen. In guter Erinnerung bleiben ihm, wie er sagt, auch die Ratsmitglieder – „jeder mit seiner eigenen, liebenswerten Art.“ Gerne sei er auch immer ins Rathaus nach Kirchdorf gefahren: „Ich hatte nie das Gefühl, dass ich nerve, ob im Vorzimmer, bei den Fachbereichsleitern oder den anderen Mitarbeitern.“

Konkrete Vorstellungen, was er mit der gewonnenen Freizeit anfängt, hat Enders noch nicht: „Jetzt vielleicht einen Schritt langsamer zu gehen, wäre schon hilfreich“, sagt er, „ich habe mehr Zeit für die Familie und für mich, die will ich nicht anderweitig verpulvern.“ Seinen Sitz im Rat der Samtgemeinde Kirchdorf, dem er seit 2011 angehört, will er – als einziger Vertreter der Gemeinde Freistatt – behalten, und auch das Amt des Freistätter Ortsbrandmeisters übt er weiter aus.

Für seine ehemaligen Ratskollegen hat er den Wunsch, dass sie weiterhin ein gutes Verhältnis zum Unternehmensbereich Bethel im Norden pflegen, „das ist dem Rat nicht immer geglückt, aber wir sind aufgrund der Geschichte eng verbandelt.“ Es sei wie mit Geschwistern: „Man kann sich mal streiten, aber man muss wieder zusammenfinden.“ Wobei er sich künftig heraushalte: „Ich bin kein Bürgermeister mehr, und das ist gut so!“

Ein neuer Bürgermeister ist noch nicht gefunden, bestätigt auf Anfrage der Redaktion Andreas Lüschow, der vorerst gemeinsam mit Frank Kruse kommissarisch die Amtsgeschäfte führt. Für Enders rückt Lars Czarski in den Gemeinderat nach, der am Donnerstag, 27. Juli, um 19 Uhr in der Moorkirche zur nächsten Sitzung zusammenkommt. „Wir werden uns aber vorher noch mal zusammensetzen, um den Verlauf der Sitzung zu besprechen“, kündigt Lüschow an. „Es ist noch offen, wie es sich entwickelt.“