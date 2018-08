Bahrenborstel: Dank für ehrenamtliches Engagement 

Die Gemeinschaft gewinnt

+ © S. Wendt Schattenplätze waren gefragt während des Sportwerbewochenendes – und reichlich vorhanden für die vielen Gäste. - Fotos: © S. Wendt

Bahrenborstel - Was man in Bahrenborstel so als „kleinen Unterstand“ versteht... Die Mitglieder des Sportvereins sind seit zwei Jahren vertieft in Planungen, Organisation, Bauarbeiten – zack, ist das Clubhaus angebaut und saniert, aber noch Energie da. „Machen wir einfach weiter“, noch einen Unterstand, passt gut für die Zuschauer und deren Verpflegung. Und der Bereich zwischen Clubhaus und Unterstand wird im Zuge dessen noch gepflastert, zwei Bänke umgesetzt, die Grünanlagen aufgehübscht...