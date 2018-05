Heimatverein Holzhausen weiht Dorfhaus feierlich ein

Holzhausen - Vorsitzende Annemarie Sünkenberg hatte am Sonntag viele Hände zu schütteln – und, für die Mitglieder des Heimatvereins Holzhausen, viele Glückwünsche entgegenzunehmen. Allen voran gratulierten Kirchdorfs Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher und Matthias Stelloh als Bürgermeister der Gemeinde Bahrenborstel zur Einweihung des neuen Dorfhauses. „Ein Juwel“, lobte Kammacher nach Ende des morgendlichen Gottesdienstes am Dorfhaus und noch vor Beginn des offiziellen Teil der Veranstaltung.

Später sprach der Bürgermeister der Samtgemeinde Kirchdorf davon, dass Engagement, wie es die Holzhausener um das Projekt „Dorfhaus“ gezeigt hätten, nicht selbstverständlich sei. Engagement, das jetzt Früchte trage: „Ein nicht gewollter Baum wächst nicht an. Hier hat man gewollt, man hat ein Ziel gehabt. Das ist das, was unsere Gesellschaft ausmacht; gerade in den ländlich strukturierten Bereichen.“

Annemarie Sünkenberg erinnerte an die einzelnen Meilensteine, die man von der Idee bis zur Umsetzung zu passieren gehabt hätte. Die Einweihung, schließlich, sei ein deutliches Zeichen dafür, „dass wir an die Sache glauben“. Sünkenberg sprach von der Aufnahme der Gemeinde Bahrenborstel vor nahezu zehn Jahren in das Dorferneuerungsprogramm, von den ersten Plänen, die dann im November 2015 konkretisiert worden seien und die eine Vielzahl von Detailabsprachen nach sich gezogen hätten. Die endgültige Mittelzusage sei bei ihr, Sünkenberg, am 21. Juli 2016 eingetroffen. „Für Dorfhaus und Gestaltung des Platzes an der ehemaligen Schule.“ Zum ersten Spatenstich habe man sich keine vier Wochen später verabredet.

Die Vorsitzende des Heimatvereins gab Einblicke in die Planungsgespräche: „Früher gab es von allen Sachen immer nur drei Sorten. Heute gibt es eine Vielzahl von Steinen, Klinker und Fenstern. Jede Maßnahme musste abgesprochen werden.“

+ Besucher der offiziellen Einweihung des Dorfhauses: Den Gottesdienst vor der Einweihung hatte Pastor Klaus-Joachim Bachhofer gestaltet. © Schlotmann Nicht ohne Stolz verkündete Sünkenberg, dass in Planungs- und Umsetzungsphase der Heimatverein den Kostenrahmen eingehalten habe. „Der Plan war, das Dorfhaus zu erstellen für 80 000 bis 90 000 Euro; plus Eigenleistung und finanziert aus Eigenmitteln, aus Mitteln der Samtgemeinde und der Gemeinde sowie aus den Fördermitteln aus der Dorferneuerung. Real sind es dann 84 000 Euro geworden; ohne die Kosten für die Inneneinrichtung.“

Allein in die Errichtung des Dorfhauses habe die Dorfgemeinschaft über 1 800 Stunden an Eigenleistung investiert.

Am 17. Mai 2017 habe man mit einem Yoga-Kursus die erste Veranstaltung in den neuen Räumen anbieten können.

Annemarie Sünkenberg würdigte unter anderem das Engagement von „Alt-Bürgermeister“ Heinz Albers und dem ehemaligen Bauamtsleiter der Samtgemeinde Kirchdorf, Günther Dahm; vor allem aber auch das der ehrenamtlichen Helfer: „Es war eine Zeit des Arbeitens, aber auch des Zusammenseins.“

Matthias Stelloh nannte Dorfhaus und Platzgestaltung eine „besonderen Herausforderung“: „Vergabevorschriften wollten eingehalten und die Kostenpläne mit vier Kostenträgern abgestimmt werden.“

Dass am Ende das Projekt erfolgreich umgesetzt werden konnte, sei eine Gemeinschaftsleistung, vor allem aber auch die von Annemarie Sünkenberg: „Du hast die Verantwortung getragen.“ Für die Zukunft sei wichtig, das Gemeindeleben weiterhin lebendig zu gestalten. Das Dorfhaus leiste einen Beitrag dazu.

Den Gottesdienst vor der offiziellen Einweihung des Dorfhauses hatte Pastor Klaus-Joachim Bachhofer mit Unterstützung des Kirchenchors und des Posaunenchors der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Kirchdorf (Leitung Antje Zorn und Erhard Plate) gestaltet. - oti