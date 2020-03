Gemeinsames Ziel: Katastrophen vermeiden

Barenburg – Feuerwehr und Landwirte arbeiten im ländlichen Raum Hand in Hand. Kirchdorfs Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann und Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher hatten deshalb jetzt zum Essen nach Barenburg eingeladen: Dank sagen wolle man, weil im vergangenen Sommer doch Schlimmeres aufgrund der Zusammenarbeit habe verhindert werden können.

Im Klartext: Zur Unterstützung von Löscharbeiten gab es in jedem Ortsteil der Samtgemeinde mindestens einen Landwirt, der entweder ein einsatzbereites Gespann (Schlepper und mit Wasser gefülltes Güllefass oder Schlepper und Bodenbearbeitungsgerät) vorgehalten hat, erklärte Gerd Kemmann. In manchen Orten sogar zwei Landwirte, auf die die Feuerwehren zählen konnten: „Insgesamt gab es 16 einsatzbereite Gespanne, mit insgesamt zehn Güllefässern.“ Das sei nicht selbstverständlich. Sicher könne man sagen: Das wird zum Schutz der eigenen Felder gemacht. Aber es diene auch für jene der Nachbarn. Landwirtschaft werde viel gescholten – doch ohne gehe es eben nicht im ländlichen Raum.

„Auf Messers Schneide“ habe es im Sommer 2019 etwa in Bahrenborstel gestanden: Acht bis zehn Minuten sei ein Flächenbrand hier hochkritisch einzuschätzen gewesen. Eine Ausbreitung habe dank erfolgreicher Bodenbearbeitung verhindert werden können. Gleiches galt auch für einen Unterholzbrand in Holzhausen. In Kuppendorf hätten die Landwirte den Feuerwehren durch den Einsatz eines mit Wasser gefüllten Güllefasses und die Bodenbearbeitung geholfen, die Ausbreitung eines Waldbrandes zu verhindern. Bei einem nächtlichen Rundballenpressenbrand, ebenfalls in Kuppendorf, sei dank eines Radladers und viel Wasser aus einem Güllefass ebenfalls Schlimmeres verhindert worden, erinnert Kemmann an die besonderen Einsätze aus dem vergangenen Jahr.

Trockene Sommer erhöhen die Brandgefahr: „Die Bereitstellung der Gerätschaften und der Güllefässer soll helfen, dass es nicht zu Katastrophen kommt. Die ersten zehn Minuten sind da entscheidend, die Brandmeister haben ein richtiges Händchen bewiesen“, bekräftigt Heinrich Kammacher. Zusammen mit dem für das Feuerwehrwesen zuständigen Fachbereichsleiter, Thomas Schulz, dankte er den Landwirten für deren Einsatz. Von denen übrigens keiner einen Antrag auf Aufwandsentschädigung für die Einsätze gestellt habe.

„Und wir sind heilfroh, dass es Kollegen gibt, die diese Güllefässer bereitstellen“, betont Gemeindebrandmeister Kemmann, im Hauptberuf Landwirt. Man werde in den kommenden Jahren noch mehr solcher Unterstützung in der Fläche brauchen. In der Samtgemeinde Kirchdorf sind aktuell gut 440 Einsatzkräfte in den zehn Ortsfeuerwehren aktiv und gut 140 landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe werden in den sechs Mitgliedskommunen gezählt. Auch in diesem Jahr werden Fässer und Geräte bereitgestellt.