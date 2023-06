Gemeinde Wehrbleck fördert energetische Sanierung

Von: Sylvia Wendt

Das Baugebiet Lupinenweg in der Gemeinde Wehrbleck, der Verkauf der Bauplätze läuft seit März 2022. © Gemeinde Wehrbleck

Wer im Bereich der Gemeinde Wehrbleck eine Alt-Immobilie kauft, kann beim „energetischen Upgrade“ des Hauses auf finanzielle Hilfe hoffen. Der Wehrblecker Rat beschloss, Maßnahmen zur energetischen Sanierung mit maximal 7 500 Euro pro Gebäude zu unterstützen. Das Wohnungsbauförderungsprogramm wurde entsprechend erweitert.

Wehrbleck – Das Förderprogramm für junge Familien, um ihnen eine Ansiedlung in der Gemeinde Wehrbleck ein bisschen zu versüßen, das gibt es bereits länger. Der Rat der Gemeinde Wehrbleck hat es in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig (Ratsherr Carsten Falldorf fehlte) modifiziert. Es tritt bereits zum 1. Juli 2023 in Kraft.

Und trägt dabei einer Entwicklung Rechnung, die sich aktuell nicht nur beim Wehrblecker Immobilienmarkt so darstellt. Bürgermeister Markus Kellermann erklärt den Denkansatz: „Wie zurzeit überall ist es natürlich auch bei uns zu beobachten, dass vermehrt Bestandsimmobilien, beispielsweise Einfamilienhäuser oder kleine ehemalige Hofstellen, zum Kauf angeboten werden, da sich ihre Besitzer im Alter gerne wohnlich verkleinern möchten. Bei den Alt-Immobilien handelt es sich oft um grundsolide Gebäude, was einzig fehlt, ist ein energetisches Upgrade.“ Die Kosten für jenes Upgrade will der Rat Wehrbleck mildern helfen, Käufer einer Alt-Immobilie unterstützen, wenn die energetischen Sanierungsmaßnahmen, beispielsweise Erneuerung der Fenster, Dämmung des Daches oder der Außenwände oder aber auch bei einer Erneuerung der Heizungsanlage planen, erklärt Kellermann. Wer mindestens 40 000 Euro investiert in die energetische Sanierung, erhält einen einmaligen Zuschuss in Höhe von zehn Prozent der dafür aufgewendeten Ausgaben – höchstens jedoch 1 500 Euro je gemeldeter Person. „Der Höchstbetrag für die einmalige grundstücksbezogene Gesamtförderung beträgt 7500 Euro“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage, die weitere Vorgaben für die Antragsteller listet.

Die Erweiterung des Wohnungsbauförderungsprogrammes für die Gemeinde umfasst neben der neuen Förderung von energetischen Maßnahmen bei der Sanierung der Alt-Immobilien auch die bisher bereits gültige „Kinderkomponente“. Deren Förderhöhe wird erhöht auf künftig bis zu 3 000 Euro für pro Kind. Was bleibt: Jedes Gebäude wird nur einmal bezuschusst, der Zuschuss ist objektbezogen.

Häuslebauer, die gerne neu bauen, gibt es auch. Wie Kellermann berichtet, sind drei von zehn Bauplätzen im neuen Baugebiet Lupinenweg bereits verkauft. Das Gebiet wird seit März 2022 vermarktet. Grundsätzlich aber habe der Rat im Blick, nicht allein neue Flächen zur Wohnbebauung anzubieten, sondern die Sanierung und Umnutzung von Bestandsimmobilien zu ermöglichen.