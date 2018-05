Naturfreibad Kirchdorf: Gemeinde unterstützt Sportverein

Kirchdorf - An Tagen wie diesen: Sonnenschein, Temperaturen im Schwitzbereich – und warum nicht abtauchen ins kühle Nass eines Schwimmbades. Wer dabei auf der Suche nach Badegelegenheit ohne Chemikalien ist, der wird in Kirchdorf fündig: Das Naturfreibad ist seit dem Umbau zu einem solchen Anlaufstelle für Badegäste aus einem großen Umkreis geworden.

Die Saison beginnt hier später, geht vom 15 Mai bis zum 15. September. Betreiber ist der TuS Kirchdorf. Doch der Sportverein allein kann das Naturfreibad finanziell nicht stemmen – Bäder sind generell ein Zuschussgeschäft. Zumal, wenn die Wassertemperatur nicht per Heizung reguliert werden kann, wie im Naturfreibad (sonst wäre es keines). Eine Wasserfläche von gut 3500 Quadratmetern, respektive gut 6500 Kubikmeter Wasser, brauchen ihre Zeit, bis sie sich einigermaßen erhitzt haben. Die Zahl der Badegäste, wenn es mehrere schön- warme Tage Hintereinander gibt, steigt signifikant an. Und fällt rapide, wenn es wieder kälter wird.

Sicherlich, die Kirchdorfer Badegäste kaufen ihre Saisonkarten, erklärt Schwimmmeister Thomas Arkenau. Auswärtige Gäste nutzen eher Zehnerkarten. Doch die Einnahmen reichen lange nicht aus, um die Kosten zu tragen. Die Gemeinde Kirchdorf hat den Betrag von 45.000 Euro ab diesem Jahr und für die Folgejahre als festen Beitrag zur Unterstützung des Badebetriebes in den Haushaltsplan aufgenommen. TuS-Chef Karsten Windhorn kann da nur aufatmen, insbesondere nach der Saison 2017: Wetterbedingt sei das Jahr als das schlechteste seit dem Umbau zum Naturfreibad 2002 zu werten, die Besucherzahlen hatten sich halbiert.

+ „Das Wasser ist schon schön“, befindet Wilhelm Wolter nach einem kurzen Fußbad. Es dauert übrigens drei Wochen, bis die gesamten 6 500 Kubikmeter Wasser im Becken eingelaufen sind. © S. Wendt

Der TuS hat seinerseits beschlossen, die Eintrittspreise zu erhöhen – erstmals seit der Einführung des Euro. Die Einzelpreise betragen für Erwachsene künftig 2,50 Euro und für Kinder zwei Euro. Die Zehnerkarte kostet ab sofort 20 Euro, die Jahreskarte 35 Euro und die Familienkarte 70 Euro. Die Anpassung sei moderat erfolgt, heißt es seitens des TuS. Man habe sich an umliegenden Freibädern orientiert. Geöffnet ist das Bad in der Saison von 10 bis 19 Uhr – und künftig ohne die bisherige Frühschwimmerregelung. Der TuS könne keine Haftung übernehmen, erklärt Karsten Windhorn. Der Verein habe dazu ein entsprechendes Schreiben von der Kommunalen Schadensausgleichsstelle Hannover erhalten – die bisherige Freistellungserklärung durch die Frühschwimmer reiche demnach nicht aus.

Täglich sind Thomas Arkenau und Gehilfe Wilhelm Wolter im Bad anzutreffen, seit Wochen bereits. Am Planschbecken für die Kleinkinder mussten Fliesen erneuert werden, der Sandkasten erhielt neuen Sand – und nach 16 Jahren wurde auch der Kies im Wasserbereich aufgefüllt. Kleinere Reparaturarbeiten stehen grundsätzlich und reichlich in jedem Jahr auf dem Plan, nicht zuletzt das Fliesenschrubben. Das sogenannte „Hackerteam“ kümmert sich um den Bereich der Liegeflächen. Der ist ebenso großzügig angelegt, wie die Wasserflächen, bietet sogar Zeltern Platz. Im Naturfreibad böten sich Möglichkeiten, die andere Bäder nicht haben. Wolter und Arkenau haben etwa Big Bobby Boote angeschafft – der Renner bei den Kids. Natürlich gäbe es weitere Ideen, etwa Badeinseln in diversen Ausführungen, mit Trampolin, mit Rutsche. Man könnte sich zusammenschließen mit anderen Bädern, unterschiedliche Spaß-Sachen anschaffen und austauschen untereinander. An Ideen mangelt es nicht. Sponsoren sind stets willkommen.

sis