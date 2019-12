Gemeinde investiert 2020 eine Million Euro

Kirchdorf – „Was wir in 2019 nicht geschafft haben, das werden wir in 2020 angehen“: Kirchdorfs Bürgermeister Holger Könemann blickt zuversichtlich ins neue Jahr. Auch, weil Kämmerer Michael Kopecki in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates bei der Vorstellung des Haushaltsplanes für 2020 erklärt hatte, dass das Ergebnis für das Jahr 2019 besser ausfallen werde, als geplant.

Soll heißen: Es werden mehr Steuern eingenommen, als zunächst angenommen. Was zwar auch höhere Umlagenzahlungen (die Samtgemeindeumlage beläuft sich auf 48 Prozent, die Kreisumlage wird um 2,5 Punkte auf 42,5 Prozent gesenkt) nach sich ziehe, dennoch bedeute ein geringerer Fehlbetrag im Haushaltsabschluss auch, dass letztlich weniger Geld aus der Überschussrücklage entnommen werden muss, um das Minus auszugleichen.

Die finanziellen Mittel für die Projekte, die in 2019 geplant waren, aber nicht umgesetzt werden können, werden in den Haushaltsplan 2020 übernommen. Eines der Projekte ist der Bau eines Fuß-/Radweges zwischen der Steyerberger Straße und dem Lindenweg. Hierfür sind Kosten in Höhe von 170 000 Euro eingeplant – und ein Zuschuss in Höhe von 80 000 Euro (der im Jahr 2021 erwartet wird).

Für die Umgestaltung des Kirchenvorplatzes waren 300 000 Euro (erwarteter Zuschuss: 140 000 Euro aus der Dorferneuerung) angedacht. Da sich die Pläne dafür geändert haben, bleibt die Kostenhöhe abzuwarten. Der Betrag sollte nicht überschritten werden, hieß es. Und auch der Ausbau Kirchweg / Querweg war ursprünglich für 2019 geplant, soll nun im kommenden Jahr erfolgen (Kosten: 430 000 Euro, erwarteter Zuschuss aus der Dorferneuerung: 210000 Euro).

„Zusammen mit den neuen Projekten haben wir dann wieder etwa eine Million Euro an investiven Maßnahmen im Haushalt“, rechnete Könemann vor. Geplant ist die Gestaltung eines Parkplatzes südlich der Friedhofskapelle (Kosten: 140 000 Euro, Zuschuss aus der Dorferneuerung: 62 000 Euro), Maßnahmen in Scharringhausen umfassen solche zur Neuregelung der Oberflächenentwässerung (25 000 Euro) sowie den Ausbau einer Erschließungsstraße (Genort, Kosten: 35 000 Euro). 270 000 Euro für Grunderwerb umfassen Bereiche für neue Baugebiete in Kuppendorf und Kirchdorf.

Mit 100 000 Euro für erste Maßnahmen im Rahmen der Flurbereinigung soll die jetzt Fahrt aufnehmen, sodass der Bau der nördlichen Entlastungsstraße näher rücken kann. Weitere Beträge würden kontinuierlich eingeplant, kündigte Holger Könemann an.

Da die Dorferneuerung im kommenden Jahr auslaufe und die Maßnahmen abgearbeitet seien, werde die Gemeinde künftig mehr investieren in das Straßennetz, genauer: in die Unterhaltung desselben. Für 2020 seien etwa 50 000 Euro im Haushalt eingeplant für den landwirtschaftlichen Wegebau.