Gemeinde Freistatt wird bald „100“: Matscherei und Moortümpel

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Der historische Kalender ist nicht nur für 2023 gültig. © Wendt

Die Geschichtswerkstatt Freistatt lädt zu einem historischen Nachmittag ein und präsentiert einen neuen, immerwährenden Kalender. Im Hinterkopf sitzt schon der 100. Geburtstag der Gemeinde im kommenden Jahr.

Freistatt – Eintauchen in die Jahre 1899 bis etwa 1935: das kann, wer der Idee der Geschichtswerkstatt Freistatt folgt. Die lädt für Samstag, 12. November, nach der erfolgreichen Premiere im September erneut zu einem „historischen Nachmittag“ ein. Beginn ist um 17 Uhr, im Speisesaal Heimstatt. Eberhard Brünger begleitet den Nachmittag musikalisch. Motto an diesem Tag: „Glaubst du, dass der Herr Jesus zu solch einer Matscherei kommt?“

Texte, Bilder und Musik aus den Freistätter Anfangsjahren werden präsentiert, erklärt Andreas Lüschow für die Gruppe. Der Eintritt sei, selbstredend, frei. Wer eine Mitfahrgelegenheit aus Freistatt benötigt, melde sich unter Tel. 01 76 / 36 46 79 98.

„Wir haben gut 30 Gäste beim ersten Treffen begrüßen können. Während des Treffens liefen per Beamer gut 100 Bilder im Hintergrund – und die haben immer Erinnerungen hervorgerufen“, berichtet Lüschow von spannenden Anekdoten. Die Geschichtswerkstatt Freistatt bereitet die 100-jährige Geschichte der Gemeinde auf. Die Gründung soll mit einem offiziellen Termin im November 2023 gefeiert werden. Eine öffentliche Feier sei eher für den Sommer angedacht, aber noch ohne konkretes Datum.

Und bei der Suche nach Material für eine Chronik kommen immer wieder neue Bilder und Unterlagen zum Vorschein. Lüschow freut sich einerseits darüber, andererseits weiß er aber auch: „Wir müssen uns langsam einen roten Faden suchen für die Chronik, um Texte und Bilder zu strukturieren.“

Besuche im Bethel-Archiv habe er ebenfalls genutzt, um Informationen zu bekommen. Lüschow sieht die Geschichtensammler derzeit „auf einem guten Weg“. Die historischen Nachmittage dienen dazu, Interessierte mitzunehmen auf diesem Weg. Die immer wieder neu addierten Anekdoten, Geschichten, Bilder und Unterlagen zeichnen ein Bild der frühen Jahre in Freistatt. Lüschow bedauert, dass wenig Erinnerungen von Freistätter Klientel darunter sind. Arbeiter, Angestellte der Diakonie und Bewohner finden sich hingegen viele.

Während die Gemeinde ihr 100-jähriges Bestehen feiert im kommenden Jahr, bleibt der Diakonie selbst ein weiteres Jahr Zeit das eigene Jubiläum, das 125-jährige Bestehen vorzubereiten.

Damit sie sich nicht verzetteln als Aufbereiter der Ortsgeschichte, dafür haben sie sich Ziele gesetzt. Eines davon ist gerade erreicht: Es wird einen Kalender geben. Der ist ohne Wochentage konzipiert – und deshalb nicht nur in 2023 gültig. Lüschow hat bekannte Daten eingetragen, 167 Ereignisse sind notiert, 110 Bilder eingearbeitet – und 150 Kalender-Exemplare bestellt. Es gibt ein Blatt für jede Woche, 52 Blätter also insgesamt und es bleibt Platz für eigene wichtige Daten. „Freistatt – der historische Kalender“ kostet zehn Euro und kann ab dem 14. November bei den Mitgliedern der Geschichtswerkstatt, im Freistätter Markt und bei der Buchhandlung „Eulenspiegel“ in Sulingen erworben werden. „Oder bereits am 12. November abends bei unserer Veranstaltung. Dann werden wieder Bilder im Hintergrund laufen“, kündigt Lüschow an.

Gefragt, ob es ein paar nette neue Geschichten gibt, zeigt sich der Freistätter spendabel: „Wir hätten den alten Moorknaben, der stellvertretend für Freistätter (Haus-)Tiere steht. Da gibt es Hund Wallo mit der Hundelore, Gans Grete, die Besucher begrüßte, Eber Adolf, das fetteste Schwein in ganz Hannoverland, oder Habbo und Jabbo, die Esel des Anstaltsleiters“, listet Lüschow auf. Wer wissen möchte, was es mit „Hunde-Heinrich“ auf sich hat, muss allerdings die Mitglieder der Geschichtswerkstatt fragen. Diese Geschichte eignet sich nicht für die Frühstückslektüre.

Lüschow sagt, zum Thema Baden können jeder in Freistatt eine andere Geschichte erzählen. Er berichtet vom Bahnhof Freistatt, bei dem ein Kolonist gleichzeitig Aufseher und Bademeister war. „Immer, wenn der Zug kam, rannte er vom Badeteich zum Bahnhof, was die Kinder nutzten, um in die eigentlich verbotenen, gefährlichen Moortümpel zu springen und sich den Dreck im Badeteich wieder abzuwaschen. Kein Wunder, dass die braune Brühe fast jedes Jahr wieder ausgebaggert werden musste.“

Heiße Dusche nach schwerer Arbeit? Nicht dran zu denken vor 100 Jahren. Da gibt es die Geschichten vom Wasserfass in Deckertau: Das Fass soll eine ehemalige Jauchetonne gewesen sein. Man habe sie vor der Nutzung als Wasserfass ausgespült, hieß es. Die Jungens, die die Jauche auf den Feldern auskippten, bekamen extra Tabak, berichtet Lüschow.

Die Geschichtswerkstatt Freistatt ist erreichbar unter geschichte@freistatt.de, Tel. 01 76 / 36 46 79 98.