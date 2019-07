Gelungene Premiere für Stand-up-Paddeling-Wettbewerb im Naturfreibad Kirchdorf

+ © Wolter Zwölf Teilnehmer haben beim ersten Stand-up-Paddling-Wettbewerb teilgenommen. © Wolter

Zwölf Teilnehmer stellten am Sonntagabend beim ersten Stand-up-Paddeling-Wettbewerb im Naturfreibad Kirchdorf ihr Können unter Beweis, teilt Badeaufsicht Wilhelm Wolter mit: „Gelegenheit zum Üben bestand in den Tagen davor, Paddel und Boards stehen jedem Besucher kostenlos zur Verfügung. Bis zum Start konnten sich auch Kurzentschlossene noch anmelden. Rainer Schumacher, bereits durch viele Fußballspiele als Stadionsprecher bekannt, kommentierte das Geschehen, etwa 300 Schaulustige verteilten sich am Beckenrand“, berichtet Wolter. „Den Anfang machten die Kids, die souverän vom Beckenrand auf das Board liefen, direkt loslegten – und die Messlatte für die Erwachsenen hochlegten. Armin Thelker gewann vor Leon Plate, bei den Erwachsenen setzen sich Carolin Schierloh, Franziska Wiese und Caroline Dove durch.“ Urkunden gab es für alle Teilnehmer. „Es hat richtig Spaß gemacht“, freut sich Wilhelm Wolter, „und die Organisatoren vom Freundeskreis Naturfreibad Kirchdorf haben bereits versichert, dass es eine Neuauflage geben wird.“ Zum Rahmenprogramm gehörte die aufblasbare Wasserrutsche, die den ganzen Tag über allen Badbesuchern im Nichtschwimmer-Bereich zur Verfügung stand. Wolter: „Die Einnahmen in der Spendenbox geht direkt an das Naturfreibad.“